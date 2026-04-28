Educació defiende el envío de mossos a los institutos: "Tenemos más centros que nos están pidiendo sumarse"

Cinco días después de que se desatara la polémica y tras las contundentes muestras de rechazo desde todos los frentes -de familias, sindicatos, docentes y partidos políticos- la conselleria de Educació ha explicado, al fin, este martes, los detalles del plan del que todo el mundo habla (la gran mayoría, para mal). El Govern defiende el Plan Integral para la Seguridad y el Bienestar en el entorno educativo (EDUSEG), impulsado por el Departament d'Educació y que ha arrancado entre protestas de la comunidad educativa este lunes de forma experimental en 14 centros catalanes de L’Hospitalet, Vic, Alta Ribargorça-Val d’Aran, Tàrrega, El Prat de Llobregat y Sabadell. Niubó defiende que los 14 centros se han apuntado al plan de forma voluntaria, que ninguno de ellos ha asegurado querer salir del mismo -hoy mismo han hecho una ronda de contactos- e incluso ha asegurado que, al contrario, hay centros que se han postulado para sumarse al conocer la existencia del plan.

La presentación 'oficial' del plan ha llegado, además, horas después del anuncio por parte de Ustec, Aspepc, CGT y La Intersindical de 17 jornadas de huelga por territorios y días (tres generales y dos por servicio territorial).

Niubó ha insistido en lo dicho, que los agentes irán de paisano y sin arma y se coordinarán con las direcciones para desarrollar "programas de prevención". "El agente de convivencia, al estar integrado en el centro, conocerá su realidad; ya no solo acudirá cuando haya un problema sino que acompañarán en las tareas de prevención y mediación", aseguran con insistencia desde Via Augusta. "Actuar antes para evitar que ese conflicto vaya a más o directamente que se produzca", ha apuntado Niubó, quien asegura que se trata de una demanda "del territorio", aunque no se aplica son en los centros más complejos, "hemos elegido centros de tipologías distintas", agrega insistiendo en que no hay un problema de seguridad en la escuela catalana.

El departament insiste en que el plan no responde a una emergencia, "sino una necesidad estructural", siempre con criterio pedagógico

"El agente tutor actúa de forma reactiva. Ahora damos un paso más. Superamos los agentes tutores y este agente formará parte la comunidad educativa, aunque no entrará en el aula ni tendrá un despacho en el instituto", han explicado fuentes del Departament, que también ha subrayado que "es importante tener presente que vivimos un cambio de sociedad, y que somos un servicio público". "No entrarán en las aulas. la función es acompañar a los docentes para mejorar la convivencia.

Insisten en que es un agente externo que viene a sumar. "El proyecto del plan piloto tiene una mirada 360. Trabajo comunitario de trabajar con el barrio y con el centro", prosigue remarcando la idea de que "no responde a una emergencia, sino una necesidad estructural".

"Los agentes no entrarán en las aulas, su función es acompañar a los docentes para hacer tareas de mediación y mejorar la convivencia" Esther Niubó — Consellera de Educación

"El agente de El Prat ya trabajaba en el municipio en la Oficina de Relaciones Comunitarias (ORC) esta figura nueva nos aporta una mirada externa y especializada en resolver conflictos. Un refuerzo de la mediación con una mirada más comunitaria y global. Complementa recursos existentes y no se reemplaza", subraya.

El origen

Aseguran que el origen nace la demanda de los servicios territoriales, que atendiendo a demandas de centros educativos nos vienen a pedir reforzar la convivencia en los centros para poder pasar de un escenario reactivo a un escenario de prevención. Poder actuar antes. en ningún caso sustituye ninguna figura. "Superamos la figura de los agentes tutores y ahora este agente formará parte de la comunidad educativa para avanzarse a los problemas".

Desde el primer momento hemos trabajado direcciones, SSTT y ayuntamiento. Hace seis meses que hemos trabajo conjuntamente. En El Prat, que es donde nace el piloto.

Primera evaluación en julio. otra en diciembre enero. Si es util, estudiremos si puede ofrecerse al conjunto de centros que lo deseen.

Medida de Govern

Niubó no es la única que ha defendido el plan. La consellera de Derechos Sociales, Mònica Martínez Bravo, ha asegurado esta mañana en Ser Catalunya que "ve bien la presencia de policía en institutos de alta complejidad" y ha negado que se señale a los alumnos: "Son los Mossos los que están siendo estigmatizados", ha asegurado la consellera.

En la misma línea se ha pronunciado la consellera de Interior, Núria Parlon, quien ha asegurado que le "duelen" los comentarios "totalmente injustos" sobre la capacidad de los Mossos de contribuir a la convivència.

Propuesta de "innovación"

La portavoz del Govern, Sílvia Paneque, también ha defendido el plan en la rueda de prensa tras el Consell Executiu. La consellerai ha subrayado que el plan será de carácter "voluntario", además de defender que si se ha puesto en marcha es porque se trata de una "propuesta de innovación que viene de la propia comunidad educativa", y ha defendido que las direcciones de los centros en los que ya se ha introducido esa presencia policial "han solicitado adherirse al plan".