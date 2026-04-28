El Govern aprueba el despliegue del 'Pla Cura': nuevas ayudas y más rápidas para reducir las listas de espera de dependencia

El Govern ha aprobado en el Consell Executiu de este martes el decreto de medidas urgentes para reducir las listas de espera de la dependencia en Catalunya, tal como anunció el pasado fin de semana. Se trata del programa que la Generalitat ha bautizado como 'Pla Cura' y que prevé pasar de los 397 días de media actuales que una persona tiene que esperar para ver reconocido su grado de dependencia a tan solo unos 60 en unos cuatro años. Para avanzar hacia ese objetivo, el Govern ha propuesto unificar trámites y aportar una ayuda 'a la espera' para las personas que ya tienen un grado de dependencia reconocido y que esperan acceder a una residencia o centro de día.

"No nos hemos encontrado el sistema de la dependencia como hubiéramos queridos y el compromiso del Govern es arreglarlo y poner toda la energia en estas cuestiones que preocupan a los catalanes y catalanas", ha asegurado la consellera portavoz, Sílvia Paneque, en la rueda de prensa posterior al Consell Executiu.

Ayudas a lo más vulnerables

El Govern calcula que en estos momentos más de 128.000 personas están a la espera de recibir la prestación por dependencia, y que de ellas 18.200 son de grado tres, el nivel más alto y por tanto el más vulnerable. Este grupo concreto, tras la aprobación del decreto en el Consell Executiu de este martes, pasará automáticamente a percibir una prestación de 200 euros –el mínimo mensual fijado para estas ayudas– a partir del mes de junio o se les acaba de asignar una plaza en una residencia o centro de día.

Para acceder a esta ayuda, estas casi 20.000 personas lo único que deberán hacer es responder a una llamada o videollamada que les harán directamente los equipos de la Conselleria de Drets Socials para acreditar su situación. A partir de esta llamada ya pasarán a recibir esta ayuda provisional. De momento, la valoración telemática se reserva para estos casos más extremos, però la conselleria trabaja para poder aplicarla en más ocasiones.

Está ayuda 'a la espera' que recibirán las personas más dependientes tambiéns se hará extensible para el resto de casos. Todas aquellas personas que soliciten por primera vez una valoración del grado de dependencia y prefieran acudir a servicios asistenciales optarán automáticamente a una ayuda de entre 100 y 200 euros en función de su grado mientras esperan que se les adjudique su plaza. Esta prestación, sin embargo, tardará todavía unos meses en llegar a sus bolsillos. El 'Pla Cura' todavía necesita el aval del Parlament y, después, la Generalitat debe reconfigurar su programaria 'vSocial' para que contemple estas ayudas. En todo caso, la Generalitat pagará la ayuda de forma retroactiva una vez la medida esté lista para su despliegue.

En el caso de personas dependientes que solicitan una prestación económica en lugar de una plaza resistencial --se estima que es el 81% de los casos--, podrán optar a un 'PIA Exprés'. Se trata de una nueva iniciativa en el marco del plan de la Generalitat que permitirá que en una sola visita se resuelva el grado de dependencia y el Programa Individual de Atención (PIA) de las personas dependientes. Hasta ahora, se necesitaban al menos dos visitas diferentes.

Las personas que ya esperan ahora mismo acceder a una plaza residencial o una decisión final sobre la prestación económica que deben recibir también pueden optar a la ayuda 'a la espera' o al PIA Exprés solicitándolo a sus equipos de valoración cuando les realicen la visita o bien a través de una instancia genérica en la web del Departament de Drets Socials.

Perdonar las deudas

El nuevo plan de la Generalitat también incluye la condonación de las deudas con la Administración que tienen muchas familias con personas dependientes. Durante años, la Generalitat siguió pagando la misma cantidad de dinero a personas cuya prestación había sido revisada a la baja, o incluso siguió pagando por días o meses a personas dependientes que ya habían fallecido. Solo el año pasado, se reclamó el dinero de 10.565 personas que ya habían muerto. Ahora, el president Illa ha anunciado que se retiran las reclamaciones existentes y que modificará la normativa para no realizar ninguna reclamación más.