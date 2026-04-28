Fundesplai alerta que la amenanza del boicot a las colonias escolares pone en riesgo a 310 de sus trabjadores

La amenaza de los profesores catalanes de boicotear las colonias escolares el año que viene ya se deja notar en el sector del ocio educativo en Catalunya. La directora general de Fundesplai, Cristina Rodríguez, ha advertido este martes que las reservas en las casas de colonias de la fundación han caído un 70% respecto a las mismas fechas del año pasado. "Esto pone en peligro, lógicamente, puestos de trabajo", ha asegurado Rodríguez, que calcula que 310 trabajadores de la entidad podrían verse afectados si la situación no se desbloquea de cara al curso que viene.

"Estamos preocupados, en primer lugar, por los niños. Después, por estos puestos de trabajo y, también, por nuestra organización", ha lamentado la directora general de la fundación, que ha querido defender los motivos de la protesta de los docentes. "Debemos garantizar que las personas que nos dedicamos a la educación tengamos un reconocimiento social y acompañado a nivel laboral", ha afirmado Rodríguez durante un encuentro con periodistas para presentar su memoria anual y la campaña de verano.

Inicio de la campaña de verano

Pese a los malos pronósticos para el curso que viene si el conflicto entre la mayoría de los sindicatos de las escuelas catalanas y el departament d'Educació no se desbloquea, Fundesplai sí que espera que su campaña de verano funcione con normalidad. "La idea es como mínimo llegar a ocupar las 110.000 plazas que tuvimos el año pasado", ha asegurado Rodríguez. Se incluyen en esta cifra tanto las colonias, como los 'casals', campamentos de trabajo campus o intercambios que ofrece la entidad.

Este año, la campaña de la fundación lleva por lema 'Un estiu per viure' y propone algunas novedades como un campus de trabajo para jóvenes en los Pirineos enfocado en la actividad ganadera y la alimentación sostenible. Además, también se organizarán campus de inteligencia artificial, de periodismo social o de biología marina de la mano del CRAM.

Para todas estas actividades, la entidad tiene previsto entregar algo más de 9.000 becas "para que la parte económica no sea un obstáculo ni una barrera", en palabras de la directora financiera de la entidad, María José Navarrete. "Si nos piden más, buscaremos más recursos", adelanta también Navarrete que pone de ejemplo 2025, cuando se produjeron un 10% más de peticiones de becas que en 2024.

La campaña de verano dará su pistoletazo de salida este próximo domingo 10 de mayo, con la tradicional Festa Esplai en el Parc Nou de El Prat de Llobregat, que este año llega a su edición número 40 y prevé reunir a más de 5.000 personas entre familias, monitores y monitoras. Hay programados conciertos de artistas como Suu, David Rees, Sara Roy, Edu Esteve, Mama Dousha, Lluís Sánchez y Cesc Sansalvadó. Además, del 7 al 10 de julio se celebrará, por otro lado, la Festa de Casals.

420.000 alumnos

Más allá de la campaña de verano, en la memoria de la entidad ha destacado que durante 2025, Fundesplai llegó con sus programas educativos, sociales y ambientales a 423.850 personas, lo que supone un incremento del 30% en apenas tres años. Es un aumento de volumen que también se deja ver en sus presupuestos. La entidad, que emplea a cerca de 13.000 personas, maneja unos 120 millones de euros, de los cuales el 80% son propios y un 16% corresponden a subvenciones.

Entre las iniciativas puestas en marcha los últimos años, la entidad ha querido destacar su campaña de lucha contra el desperdicio alimentario. Solo entre el primer y segundo tercer trimestre, los 50.000 niños y niñas que cada día comen en los comedores escolares que gestiona Fundesplai han reducido de 40 a 38 los gramos de comida desperdiciados por comida y alumno.

Educación en la paz

La entidad también ha querido poner en valor en su memoria la iniciativa 'Amb Veu i en Peu', organizada junto a la FundiPau, que apuesta por "un tiempo de creciente belicismo y discursos de odio", en palabras de la presidenta de Fundesplai, Núria Valls. En este sentido, Valls también se ha mostrado frontalmente opuesta a la prueba piloto que prevé incorporar agentes de Mossos d'Esquadra de paisano en los institutos. "Es una manera de estigmatizar los centros en los que haya policía... No creemos que sea la mejor manera para educar en contra de la violencia y en la cultura de la paz", ha asegurado la presidenta de la entidad.