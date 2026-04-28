Los jóvenes españoles priorizan dinero y vivienda y se alejan del feminismo y la democracia

En un contexto marcado por la incertidumbre y la crisis de la vivienda, las prioridades de los jóvenes españoles son ahora más individualistas y materiales que hace seis años. La salud y la familia siguen siendo los pilares fundamentales, pero ganar dinero, disponer de tiempo libre y encontrar un buen trabajo también ocupan los primeros puestos en la lista de preferencias. Sin embargo, otros valores más idealistas bajan posiciones. Por ejemplo, la igualdad de género, que en 2020 era considerada muy importante por el 67% de los jóvenes, ahora no llega a la mitad (45%). El medioambiente sufre también una bajada (de 55% al 42%) y la igualdad social, lo mismo (del 59% al 47%).

Estos son algunos datos del informe elaborado por la fundación SM, institución educativa sin ánimo de lucro que trabaja por la igualdad infantil a través de la educación y la cultura. Presentado este lunes en Madrid, el estudio confirma el giro conservador de la juventud y la desconfianza hacia la democracia. Casi el 56% está de acuerdo con que a veces hace falta mano dura aunque se sacrifiquen libertades y prácticamente la mitad cree que a veces un régimen autoritario puede permitir una convivencia más pacífica.

La felicidad de los jóvenes pasa por la seguridad financiera: buen empleo, vivienda propia y mucho dinero

Basado en más de 1.600 encuestas online a personas de ambos sexos, residentes en España y con edades comprendidas entre los 15 y los 29 años, el estudio constata que la felicidad de los jóvenes pasa por la seguridad financiera. Es decir, un buen empleo, una vivienda propia y mucho dinero. Poder divertirse también se cuela entre las prioridades para alcanzar el bienestar. Sin embargo, la juventud se muestra totalmente desconfiada a la hora de conquistar estos logros. En una escala de 0 a 10, sitúan la dificultad de acceder a una vivienda propia en 6,7. Igualmente complicado (6,2) encuentran el hecho de lograr independencia económica y trabajar en lo que les gusta.

Desconfianza hacia el feminismo

‘Jóvenes españoles 2026. Cómo son, piensan y actúan’ confirma lo que muchos otros estudios han revelado en los últimos años: el aumento de los estereotipos de género y la desconfianza hacia el feminismo. El 66% de los encuestados por la fundación SM creen que algunas mujeres intentan conseguir privilegios en nombre de la igualdad y seis de cada diez consideran que muchas utilizan su atractivo físico para manipular a los hombres. Más de la mitad aseguran que las mujeres suelen interpretar como sexistas simples comentarios inocentes. Además, el 42% justifica el hecho de controlar las personas con las que su pareja se relaciona y un porcentaje prácticamente idéntico cree que el hombre debe sacrificarse para proveer bienestar económico al hogar. Casi el 40% considera que la mujer debe permitir que un hombre la proteja para estar segura.

El 66% creen que algunas mujeres intentan conseguir privilegios en nombre de la igualdad y casi el 40% consideran que la mujer debe permitir que un hombre la proteja para estar segura

La suspicacia hacia el feminismo se da la mano con la desconfianza política y el debilitamiento del apoyo a la democracia. Aunque los jóvenes no muestran desinterés por la política, sí dudan del sistema democrático. Casi siete de cada diez, un 68%, declaran poca o ninguna satisfacción con el funcionamiento de la democracia. Casi el 74% está convencido de que todos los políticos son iguales y asegura que el sistema parlamentario mejoraría con más expertos elegidos por sus méritos y menos políticos votados en las urnas. Casi el 56% está más bien de acuerdo con que a veces hace falta mano dura aunque se sacrifiquen libertades. Otro dato igualmente alarmante es que prácticamente la mitad (47%) cree que a veces un régimen autoritario puede permitir una convivencia más pacífica.

El 72% de los jóvenes cree que los migrantes deben adaptarse a la cultura española y el 60% opina que se les da demasiadas facilidades

El informe confirma un giro ideológico conservador. Desde 2020 bajan unos 12 puntos porcentuales los jóvenes que se definen de izquierdas o centroizquierda. Mientras, suben casi 14 puntos quienes se ubican en la centroderecha o derecha. "Este cambio -aseguran los autores del estudio- no parece ser un fenómeno puntual, sino parte de una tendencia más amplia que se viene consolidando gradualmente en el tiempo". Las redes sociales desempeñan un papel cada vez más importante en la formación de opiniones políticas. La mitad de los jóvenes afirma seguir activamente a creadores de contenido o 'influencers'.

Menos apoyo a la diversidad y a la inmigración

El estudio registra un descenso en el apoyo a la diversidad cultural. La proporción de jóvenes que defiende que deben respetarse todas las costumbres de los migrantes disminuye entre 7 y 9 puntos respecto a 2005 y 2020 respectivamente. Al mismo tiempo, aumenta de forma notable la exigencia de adaptación por parte de las personas migrantes. Concretamente, el 72% de los jóvenes cree que los migrantes deben adaptarse a la cultura española y no al revés; el 60% opina que se les da demasiadas facilidades y el 61% vincula su presencia al aumento de la delincuencia y la inseguridad ciudadana.

El 65% de la juventud encuestada cree que empieza a haber demasiados inmigrantes (hace cinco años lo creía el 34%) y desciende el porcentaje que defiende la idea de que hay que respetar todas las costumbres de los migrantes que no sean contrarias a la Constitución del 74% de 2020 al 64 % de 2025.

Los jóvenes que se declaran católicos, tanto practicantes como no, pasan del 31% (2020) al 45%

En la balanza positiva, baja la idea de que "quitan el trabajo": del 78% en 2005 y del 47% en 2020 se ha pasado al 43% en 2025; y se mantiene estable la percepción de que son necesarios a nivel económico, tal y como expresa en torno a la mitad de los jóvenes.

Las prioridades políticas fundamentales para la juventud pasan por la economía y la seguridad. El precio del alquiler, subir el salario mínimo y la reducción de impuestos ocupan las primeras posiciones, seguido de garantizar la seguridad en las calles, la reducción de la migración irregular y la lucha contra la violencia machista.

Religión y pseudociencia

La religión tiene espacio entre la juventud española dado que los que se declaran católicos, tanto practicantes como no, pasan del 31% (2020) al 45%, mientras que disminuyen las posiciones no religiosas (agnósticos y no creyentes). En todo caso, la corriente mayoritaria no es la religión tradicional sino una forma de espiritualidad que se zambulle claramente en la pseudociencia y teorías sin base científica. El 60% cree en el karma, casi la mitad en la reencarnación, un 44% en las artes mágicas, un 40% en las energías curativas y un 37% está convencido de que algunas personas pueden leer y predecir el futuro.