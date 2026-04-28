Denunciado por profanar una tumba en un cementerio de Soria para hacer un ritual de santería

El pasado 7 de abril apareció una figura de Cristo mutilada y con una peluca roja sobre una tumba del cementerio municipal del Espino, en Soria. Aunque las primeras investigaciones apuntaban a un acto de vandalismo parece que se trata de un ritual de santería. Al haber una persona identificada por estos hechos, la Fundación Española de Abogados Cristianos ha presentado una denuncia ante el Tribunal de Instrucción de Soria contra el sospechoso por los delitos de profanación y otro contra el respeto a los difuntos.

La denuncia remarca que el Cristo tenía los brazos y las piernas cercenados y el pelo pintado de rojo, además de llevar una especie de peluca. Además, la fundación indica que el cuerpo había sido manipulado, con una tela de arpillera atada a la cintura, y se habrían añadido elementos que refuerzan la hipótesis de un posible ritual de santería.

Para Abogados Cristianos, la imagen fue colocada sobre una tumba datada en 1955, en un espacio con simbología cristiana, "lo que supone una clara alteración del lugar y una ofensa tanto a los sentimientos religiosos como a la memoria del difunto". También considera que "no se trata de un acto aleatorio, sino de una acción deliberada que utiliza símbolos cristianos en un contexto de humillación y desprecio, desvirtuando completamente su significado religioso".

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La presidenta de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos, subraya que “es intolerable el aumento de ataques a símbolos cristianos en cementerios de los últimos años. Desde Abogados Cristianos hemos logrado llevar a juicio a los responsables de estas profanaciones. Este tipo de hechos evidencian un desprecio creciente hacia los símbolos cristianos que debe tener una respuesta firme por parte de la Justicia”.