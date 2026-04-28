Catalunya bajará la presión del grifo y dispondrá de más gasoil para evitar cortes de agua en apagones

Catalunya prepara medidas en el ciclo del agua para resistir mejor un eventual nuevo apagón general. La ACA (Agència Catalana de l’Aigua) ha elaborado un plan de continuidad del servicio que prevé, entre otras medidas, reducir la presión del agua del grifo, asegurar el suministro de gasoil a instalaciones críticas y reforzar la coordinación con los operadores para garantizar el abastecimiento y el funcionamiento de las depuradoras en una situación de emergencia eléctrica.

El punto de partida del nuevo paquete de medidas es el apagón ocurrido hace un año, que dejó al descubierto una vulnerabilidad básica. El agua no depende solo de los embalses o de las potabilizadoras, también necesita energía para moverse y ser potabilizada. "En pocas horas, unos 400.000 abonados se quedaron sin suministro, sobre todo en las cotas más elevadas del área metropolitana de Barcelona", detalla el director de la ACA, Josep Lluís Armenter.

Allí donde el agua debe ser bombeada hasta depósitos o barrios situados a mayor altura, la falta de electricidad complicó el servicio. Si el corte se hubiera alargado más, admiten desde el Govern, la afectación habría podido ser mucho más grave.

Encargo urgente

La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, explica que el encargo del Govern a la ACA fue analizar qué falló, pero también qué podría fallar en el futuro. "Partiendo de una situación adversa como el apagón, analizamos qué había pasado para convertir el aprendizaje en medidas que dejen a Catalunya preparada ante una situación como esta", sostiene.

Paneque subraya que, después de cuatro años de sequía en los que no se cortó el suministro de agua a la ciudadanía, el apagón demostró que una crisis energética podía provocar incidencias muy rápidas en el abastecimiento.

Protocolo redactado

El nuevo documento se ha trabajado con los operadores que distribuyen el agua en los municipios y estudia 47 categorías de riesgo, 15 escenarios de crisis e incluye 6 protocolos de actuación. Además, también se han recogido medidas para reforzar las guardias hidrológicas, las analíticas de agua potable, la disponibilidad de datos y la coordinación general. En paralelo, se ha trabajado en soluciones de comunicación para mantener los circuitos de información entre la ACA, operadores, embalses, sistemas de abastecimiento, saneamiento y depuradoras.

El gerente de la ACA, Daniel Meroño, admite que el apagón evidenció "debilidades". "Perdimos comunicación con ATL [el operador encargado de llevar el agua hasta los municipios] y sufrimos la ausencia de protocolos", resume. Según Meroño, el nuevo plan de continuidad busca precisamente evitar que una falta de electricidad derive de forma automática en una falta de agua.

Alargar las reservas

Sobre una de las medidas más llamativas para la ciudadanía, la hipotética reducción de la presión que ya se puso sobre la mesa en plena sequía, Armenter concreta que se pondría en marcha para alargar las reservas tanto como fuese posible: "La reducción de presión permitiría conservar durante más tiempo el agua acumulada en depósitos y dar margen a los equipos técnicos".

Armenter recuerda que las zonas que más sufrieron fueron las cotas altas de Barcelona y del área metropolitana, por encima de los 130, 170 o 200 metros, donde el bombeo es imprescindible. En una emergencia, se aplicarían criterios similares a los del plan de sequía: priorizar usos esenciales y asegurar el máximo tiempo posible de servicio.

El gasoil será otro elemento clave. Muchas instalaciones disponen de grupos electrógenos, pero necesitan combustible para funcionar durante horas o días. "Protección Civil está preparando un plan específico de suministro de gasoil en situaciones de crisis, con los puntos críticos ya dimensionados y con el cálculo de cuánto combustible necesitaría cada operador para resistir hasta 72 horas", precisa Paneque. La ACA también estudiará qué inversiones son necesarias para que el sistema pueda garantizar, como mínimo, 24 horas de servicio en condiciones adversas.

Energía fotovoltaica

El documento también ha detectado un problema en el papel de las energías renovables adyacentes a las plantas de tratamiento de agua. Actualmente hay 221 instalaciones fotovoltaicas en depuradoras, pero no cubren toda la demanda ni funcionan aún como sistemas cerrados de autoconsumo para garantizar la continuidad del servicio. Es decir, la energía que se genera se envía a la red. Por lo tanto, en caso de apagón no pueden garantizar que las estaciones de tratamiento sigan funcionando.

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Para responder a este problema, la ACA estudiará cómo adaptar estas instalaciones y qué actuaciones deben priorizarse para que, ante un nuevo apagón, las plantas fotovoltaicas puedan suministrar energía directamente a las infraestructuras hídricas sin pasar por la red de distribución de energía.