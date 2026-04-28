Una casa rural para reformar en Ibiza sale a la venta por 350.000 euros

Una casa rural situada en Sant Josep ha salido a la venta por 350.000 euros, según un anuncio publicado en el portal inmobiliario Idealista. La propiedad se encuentra en el diseminado Berri, en la zona de Cala Vedella, Cala Tarida y Platges de Comte.

El inmueble se anuncia como una oportunidad para quienes buscan un proyecto personal en plena naturaleza. Según la descripción del portal, se trata de un terreno rústico de 38.421 metros cuadrados que cuenta con una estructura existente para reformar.

La propiedad, que es una construcción cuadrada con muros de piedra, dispone de 40 metros cuadrados útiles, de acuerdo con las características básicas del anuncio. La parcela, también de 38.421 metros cuadrados, se presenta como un espacio natural, privado y alejado del ruido urbano.

Terreno a la venta. / idealista

"Espacio exclusivo"

El anuncio destaca que la finca ofrece la posibilidad de diseñar un refugio a medida en un entorno tranquilo. También se plantea como un espacio adecuado para proyectos creativos o de recreo.

Noticias relacionadas

La vivienda se comercializa a través de Huspy, que la presenta como “una oportunidad única para conectar con el entorno y crear un espacio exclusivo”.