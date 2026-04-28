Los afectados por estafas amorosas y Tinder lanzan una guía para detectar el bullyng emocional

"No es intensidad, es presión". Con este título la Asociación Nacional Contra la Estafa con Manipulación Emocional (ANCEME) y Tinder han lanzado una campaña de concienciación para acabar con el bullyng digital en esta aplicación de citas. Por eso, han presentado su “Guía para reconocer y frenar el bullying digital en el dating”, que ofrece a los usuarios de Tinder consejos prácticos para identificar este acoso dentro de una conversación además de ofrecer herramientas para denunciarla.

La guía señala que hay situaciones en una relación virtual que aparecen de forma sutil pero pueden ir a más, como mensajes insistentes, incomodidad si no respondes o presión para avanzar rápido en la conversación. "A veces pueden parecer interés o intensidad, pero si algo no se siente bien, es importante no normalizarlo y poder poner un límite", señalan desde ANCEME y Tinder.

Por eso, la guía ofrece medidas prácticas para identificar esta presión emocional en una conversación por la aplicación como insistencia en responder, cambios bruscos de actitud, exigencias de información personal, no respetar los límites y generar conflicto ante un 'no', y apremio por un encuentro físico.

En este sentido se recuerdan sus derechos a los usuarios en una app de citas: "Tienes derecho a no responder; tienes derecho a decir no; tienes derecho a cambiar de opinión y tienes derecho a bloquear". La guía remarca que "la interacción a través de una pantalla no elimina las dinámicas humanas que existen en cualquier relación. Al contrario: en muchos casos, la distancia digital puede facilitar que ciertos comportamientos aparezcan antes, con más intensidad o con menos filtro emocional. La inmediatez, el anonimato relativo y la falta de contacto directo pueden dar lugar a: mensajes impulsivos insistencia constante, presión emocional o sexual, invasión de límites personales".

Poner límites

"En este contexto, es fundamental aprender a reconocer cómo nos sentimos mientras interactuamos con otra persona. Tu incomodidad es suficiente para poner un límite. No tienes que justificar ni esperar a que pase algo peor para actuar", señala la guía que añade que "tú marcas el ritmo". También ofrece recomendaciones "prácticas para que cada persona pueda gestionar su experiencia y actuar con confianza" como por ejemplo: "Escuchar la propia intuición y priorizar el bienestar personal, tomar decisiones sin necesidad de justificarse, cortar la conversación si algo no encaja y utilizar herramientas de seguridad de la app".

Tinder ofrece varias herramientas para garantizar la seguridad como un canal de denuncias, el bloqueo de contactos o verificaciones de vídeo y chat además de un centro de seguridad con recursos locales, artículos, consejos, pruebas e información sobre las funciones de seguridad y privacidad.

El director de comunicación de Tinder en el Sur de Europa, Vicente Balbastre, ha explicado que su aplicación trabaja para que "las personas puedan conectar desde un espacio de respeto, libertad y confianza" y que por eso la guía refuerza ese compromiso, "combinando herramientas dentro de la app con recursos educativos que ayudan a reconocer y gestionar situaciones de presión en las conversaciones”.

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Por su parte, Blanca Frías, la presidenta de ANCEME, ha recordado que "muchas de estas dinámicas pueden pasar desapercibidas o normalizarse en el entorno digital. Esta guía busca ayudar a identificarlas y recordar que el bienestar propio debe estar siempre en el centro de cualquier interacción”.