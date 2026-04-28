Absuelto el profesor de instituto de Blanes acusado de enviar una fotografía de los genitales a alumnos de 2º de ESO

La Audiencia de Girona ha absuelto al profesor de instituto de Blanes acusado de enviar una fotografía de los genitales a alumnos de 2º de ESO. El procesado se enfrentaba a 1 año de prisión por un delito de exhibicionismo. La sentencia de la sección cuarta resuelve que no se ha acreditado que la cuenta de las redes sociales desde la que se envió la imagen a un perfil falso de Instagram de los alumnos fuera del profesor. El tribunal expone que los relatos de las menores en el juicio son "insuficientes" para probar que fue el profesor quien envió la imagen y, además, señala que no hay "ningún tipo de corroboración objetiva" que apunte "a la autoría del acusado". En el juicio, el profesor dijo que "nunca" envió ninguna imagen íntima por redes sociales.

La Fiscalía lo acusaba de un delito de exhibicionismo y pedía 1 año de prisión, 5 años de libertad vigilada y la inhabilitación para trabajar en cualquier empleo que suponga tener contacto con menores durante 6 años. La defensa solicitó la absolución.

El juicio, que se celebró en la sección cuarta de la Audiencia de Girona, empezó con la declaración de alumnas que en el año 2023 cursaban 2º de ESO en un instituto de Blanes y crearon un perfil falso de Instagram. Según explicaron, hicieron la cuenta para gastar "una broma" a un compañero de clase y tenían acceso a ella varios estudiantes.

La sentencia de la sección cuarta de la Audiencia de Girona, de la que ha sido ponente el magistrado Víctor Correas Sitjes, concluye que ha quedado probado que el grupo de menores de entre 13 y 14 años utilizó el "perfil falso de la aplicación Instagram a través del cual simulaban ser una chica de 16 años de edad" para contactar "con otro usuario al que le enviaron una fotografía de unos pechos". El interlocutor respondió enviando "una fotografía de un pene".

"De la prueba practicada no ha quedado acreditado, con la seguridad y certeza que requiere cualquier pronunciamiento penal condenatorio, que la persona con la que contactaron las menores y que envió la fotografía del pene fuera el acusado", resuelve el tribunal.

La sentencia argumenta que, durante la investigación, no se hizo ningún vaciado ni comprobación de la conversación de Instagram y, por tanto, no hay ninguna pericial sobre la titularidad de la cuenta de la persona que envió la fotografía de los genitales.

Además, la Audiencia también señala que ninguna de las menores que declararon en el juicio recordaba "con exactitud" el nombre del usuario ni ha podido aportar datos que avalen que la persona con la que hablaban fuera "su profesor".

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"Estos relatos nos parecen insuficientes para generar una prueba de que la persona que envió la fotografía a las menores sea el acusado. Debemos dejar patentemente claro que no existe ningún tipo de corroboración objetiva del relato de las menores respecto de la autoría del acusado", determina la Audiencia, que absuelve al acusado.