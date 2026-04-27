Así es la universidad pública donde estudiará Leonor: notas altas, inglés y un primer rector socialista

Con más de 24.600 estudiantes, la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) es una de las universidades públicas españolas que pueden considerarse líderes a nivel mundial, según el análisis de Carles Ramió, catedrático de Ciencia Política y de la Administración en la Universitat Pompeu Fabra (UPF) y experto en gestión pública. El divulgador y profesor asegura que la lista (el orden no importa, insiste) incluye a la Universitat de Barcelona, la Autònoma de Barcelona, la Autónoma de Madrid, la Complutense de Madrid, la UPF, la Politècnica de Catalunya, la Politécnica de Madrid, la Universitat de Valencia y la de Granada, así como la del País Vasco. Todas ellas se encuentran entre las 500 mejores del mundo.

Para el caso concreto de Ciencias Políticas -el grado que cursará la princesa Leonor, según ha hecho público Zarzuela esta mañana- la Carlos III está entre las 200 mejores universidades del mundo. Así lo sentenció recientemente el Global Ranking of Academic Subjects (GRAS) 2024 que publica Shanghai Ranking. En un gesto que no pasará desapercibido, la Casa del Rey escoge para la primogénita no una universidad en el extranjero sino una española y pública que, además, lleva el nombre de un monarca. De hecho, el despacho de Felipe VI tiene un retrato de Carlos III, un rey que apostó por la ciencia y la ilustración.

Casi un 30% de estudiantes son internacionales, una proporción especialmente relevante en los estudios de máster y de doctorado

Creada por ley el 5 de mayo de 1989, en el marco de la reforma universitaria de 1983, la Carlos III nació con una clara vocación de internacionalización. Más del 70% de sus titulaciones son en inglés o bilingües (inglés y castellano). De hecho, la UC3M cuenta con casi un 30% de estudiantes internacionales (cuyas tasas son más caras y generan más ingresos para el campus), una proporción especialmente relevante en los estudios de máster y de doctorado. Más de la mitad de los egresados y egresadas en la UC3M ha participado en programas internacionales de movilidad. De sus 2.268 profesionales que se dedican a la docencia y la investigación, el 14% son extranjeros.

Ubicada en la localidad de Getafe, cinturón obrero de Madrid, su primer rector fue el padre de la Constitución y diputado socialista Gregorio Peces Barba

Ubicada en la localidad de Getafe -uno de los cinturones obreros del sur de Madrid- tiene fama de campus progresista. Su primer rector fue Gregorio Peces Barba, padre de la Constitución y diputado socialista. En la actualidad, entre sus docentes hay politólogos mediáticos como Pablo Simón y Lluís Orriols. Otro profesor, Ignacio Sánchez Cuenca, fue ‘fichado’ como asesor por Yolanda Díaz en Sumar.

Gregorio Peces Barba, retratado por este diario en 2008. / Agustín Catalán

Sin embargo, fuentes del campus reconocen extraoficialmente que, en realidad, el alumnado responde mayoritariamente a familias no precisamente obreras. “Casi un 70% de nuestras titulaciones son bilingues. ¿Quién tiene hoy un nivel así de inglés para hacer la carrera en inglés? Está claro, los hijos de familias con alto poder adquisitivo. Estamos en el sur de Madrid, pero los códigos postales más frecuentes entre nuestro alumnado son del norte de la comunidad, donde están los municipios más ricos”, aseguran esas mismas fuentes.

La nota media del alumnado admitido en todos los programas de grado de la UC3M se sitúa en 12,285 (sobre un máximo de 14 puntos), según los datos del curso 2022-23. En todo caso, el 20% de los estudiantes cuentan con becas del Ministerio de Educación, la Comunidad de Madrid o algún programa propio del campus.

Además de la sede de Getafe, la universidad cuenta con campus en Leganés (también al sur de Madrid), Puerta de Toledo (centro de la ciudad) y Colmenarejo (en la sierra madrileña).

Innovación educativa

La UC3M figura entre las universidades más destacadas de España en materia de innovación educativa, como refleja la última edición de la lista Forbes sobre las diez instituciones académicas nacionales más punteras en este ámbito, entre las que también están incluidas la Universidad de Granada y la Alfonso X (privada). La Carlos III ha puesto en marcha el nuevo grado en Ingeniería en Tecnologías Cuánticas de la UC3M, una titulación pionera en España que permite al alumnado cursar asignaturas directamente en empresas como Indra y entidades públicas como Ingeniería de Sistemas para la Defensa de España (ISDEFE).

De la mano del máster en Finanzas, la UC3M acaba de subir cuatro posiciones y se sitúa en el puesto 31 mundial entre los mejores centros para especializarse en Finanzas, según el ranking publicado por el periódico británico 'Financial Times' que analiza los mejores másteres en finanzas “pre-experience” (para estudiantes con poca o nula experiencia laboral). La UC3M es la única universidad pública española que figura en esta clasificación.

El campus madrileño está situado entre las mejores del mundo en 10 campos académicos, según el Global Ranking of Academic Subjects (GRAS) 2024 que publica Shanghai Ranking. En Ingeniería Mecánica, Telecomunicaciones, Finanzas, Economía y Estadística, la Carlos III se encuentra entre las 200 mejores universidades del mundo junto a otras dos áreas: Comunicación y Matemáticas. Además, ocupa lugares destacados a nivel internacional en Ciencias Políticas, donde aparece entre las 300 mejores del mundo, y en Ingeniería Eléctrica y Electrónica y en Administración y Dirección de Empresas, que se sitúa en el top 400.