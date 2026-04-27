Surrealista suceso en Oviedo: le cae un martillo en la cabeza mientras paseaba con su madre
Tras el impacto, el herido, un hombre de 43 años, fue atendido en el lugar y trasladado al HUCA, donde ingresó con pronóstico leve
Pelayo Méndez
A primera hora de la mañana de este lunes, un hombre de 43 años resultó herido en Oviedo tras ser alcanzado en la cabeza por un martillo que cayó desde un edificio en el cruce de Doctor Francisco Grande Covián y General Sabino Fernández Campo, junto al centro comercial Los Prados. El suceso movilizó a los servicios sanitarios y generó un notable revuelo entre los numerosos viandantes que a esa hora transitaban por una de las zonas más concurridas del barrio.
Según relataron varios testigos presenciales, el hombre caminaba tranquilamente acompañado de su madre cuando, de forma repentina, el martillo cayó desde una de las ventanas del edificio número 1 de la calle Doctor Francisco Grande Covián. En ese momento, varios operarios realizaban trabajos de reparación en las ventanas del inmueble y, por causas que aún no han sido precisadas, la herramienta se soltó y cayó al vacío con tan mala fortuna que terminó impactando contra el peatón. Algunas personas que presenciaron la escena destacaron el fuerte golpe y la sorpresa generalizada que provocó el accidente.
Fueron varios peatones los primeros en acudir en ayuda del herido, que permanecía consciente pese al impacto, y en alertar rápidamente a los servicios de emergencia. Minutos después, una ambulancia se desplazó hasta el lugar para atenderle in situ antes de proceder a su traslado al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), donde fue ingresado con pronóstico leve.
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