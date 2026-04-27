Preinscripción escolar 2026-2027 en Catalunya: el número de desempate se sabrá este martes

El proceso de preinscripción escolar para el curso 2026-2027 en Catalunya llega este martes a una de sus fechas clave: la de conocer el número de desempate que marcará el orden a partir del cual se procesan las solicitudes realizadas por las familias para el segundo ciclo de educación infantil (3-6 años), educación primaria y educación secundaria. Es el número que permitirá resolver las solicitudes empatadas a puntos y determinará si un alumno tiene plaza en el centro que sus padres pusieron en primera opción. El sorteo tendrá lugar a las 11.00 en el Departament d'Educació.

¿Por qué un número de desempate? El número de plazas en cada centro educativo es limitado. Si el número de solicitudes supera el de alumnos que la escuela puede acoger, es necesario aplicar un sistema de desempate entre las solicitudes que tienen la misma puntuación. Para ello, se obtiene un número por sorteo a partir del cual se ordenan todas las solicitudes empatadas a puntos, teniendo en cuenta el número de desempate que se ha asignado a cada solicitud.

Las siguientes fechas clave

29 de abril de 2026: lista ordenada

Al día siguiente del sorteo de desempate, se elabora la lista de solicitudes para la asignación de plazas. En este caso, la lista ya no se ordena alfabéticamente, sino teniendo en cuenta las puntuaciones de cada solicitud, de mayor a menor.

Del 1 al 3 de junio de 2026: ampliación de peticiones de preinscripción para alumnos sin plaza asignada en ningún centro

Si no se accede a ninguna plaza en los centros solicitados y se trata de solicitudes en las que se ha marcado expresamente que se desea una asignación de oficio, durante este periodo se pueden ampliar las peticiones originales y solicitar plazas en centros que tengan vacantes disponibles. Después de esta ampliación de la solicitud, finaliza el proceso de asignación teniendo en cuenta estas peticiones ampliadas.

10 de junio de 2026: oferta final de plazas y lista de admitidos

Publicación del número definitivo de plazas escolares por centro y curso. También se publica ese día la lista de alumnos admitidos y lista de espera.

Del 22 al 30 de junio de 2026: matriculación

Una vez publicada la lista final de alumnos admitidos en cada centro, comienza el periodo de matriculación de los preinscritos con plaza asignada.

Las fechas de Bachillerato

En el caso de Bachillerato, etapa para la que la preinscripción finalizó el pasado 16 de abril, las próximas fechas clave son las siguientes:

14 de mayo de 2026: lista de solicitudes con la puntuación provisional

Una vez finalizado el periodo de presentación de solicitudes, los centros educativos estudian cada una de las peticiones que han recibido: analizan los datos, los criterios que se solicita que se tengan en cuenta y los documentos justificativos, y publican la lista de solicitudes con la puntuación provisional. En esta lista figuran las solicitudes ordenadas alfabéticamente con la puntuación que ha recibido cada una al aplicar el baremo.

Del 14 al 20 de mayo de 2026: presentación de reclamaciones

Periodo en el que se recogen las reclamaciones que las familias puedan presentar, en caso de que se detecte algún error o anomalía en la puntuación asignada.

26 de mayo de 2026: lista de solicitudes con la puntuación y sorteo de desempate

Una vez resueltas todas las reclamaciones presentadas, el centro publica la lista de solicitudes con la puntuación correspondiente y el número de desempate. Ese mismo día a las 11.00 de horas se celebra en la sede de la conselleria el sorteo para resolver las solicitudes de preinscripción empatadas a puntos

29 de mayo de 2026: lista ordenada

Después del sorteo, se elabora la lista ordenada de solicitudes para la asignación de plazas. En este caso, la lista ya no se ordena alfabéticamente, sino teniendo en cuenta la puntuación de cada solicitud, de mayor a menor.

17 de junio de 2026: oferta final de plazas y lista de admitidos

Publicación del número de plazas educativas por centro y curso y publicación de lista de alumnos admitidos y lista de espera.

Del 18 al 30 de junio de 2026, ambos inclusive: matriculación de los alumnos preinscritos en bachillerato con plaza asignada.

Una vez publicada la lista final de alumnos admitidos en cada centro, comienza el periodo de matriculación de los preinscritos con plaza asignada.

Formación Profesional

En el caso de la Formación Profesional de grado medio y grado superior, las fechas clave son las siguientes:

Del 26 de mayo al 1 de junio de 2026: presentación de solicitudes

Del 26 de mayo al 2 de junio de 2026: presentación de documentación

Durante estos días puedes presentar la documentación acreditativa que justifica las prioridades de cada alumno o alumna.

29 de junio de 2026: lista de solicitudes con la puntuación provisional

Del 29 de junio al 2 de julio de 2026: presentación de reclamaciones

Durante este periodo, si detectas algún error o anomalía en el baremo asignado, puedes presentar una reclamación utilizando la herramienta electrónica para ello.

6 de julio de 2026: sorteo para resolver las solicitudes de preinscripción empatadas a puntos

El sorteo tendrá lugar a las 11 horas, en los servicios centrales del Departament d'Educació.

7 de julio de 2026: lista de solicitudes con la puntuación una vez resueltas las reclamaciones

10 de julio de 2026: oferta final de plazas y lista de asignaciones

Publicación del número de plazas por centro y curso. Ese mismo día se publica la lista de plazas asignadas de la primera tanda, con indicación de la petición atendida del alumno o alumna.

Del 10 al 14 de julio de 2026: confirma la matrícula, mejora la asignación o renuncia a la plaza asignada

En este periodo, puedes confirmar la matrícula en línea si tienes asignada tu primera opción en la primera adjudicación; o mejorar la asignación; o renunciar a la plaza asignada. Debes tener en cuenta que si renuncias o no realizas la confirmación de matrícula en línea, perderás la plaza asignada y quedarás excluido o excluida del proceso. Aunque hayas confirmado la matrícula en línea, debes completar la matrícula dirigiéndote al centro asignado.

24 de julio de 2026: lista de plazas asignadas en la segunda tanda de asignación y en la propuesta de asignación

Del 24 al 28 de julio de 2026: confirma la matrícula o renuncia a la plaza asignada

En este periodo, puedes confirmar la matrícula en línea si aceptas la plaza asignada en la segunda tanda de adjudicación o en la propuesta de adjudicación; o renunciar a la plaza asignada. Si renuncias o no realizas la confirmación de matrícula en línea, perderás la plaza asignada y quedarás excluido o excluida del proceso. Aunque hayas confirmado la matrícula en línea, debes completar la matrícula dirigiéndote al centro asignado.