El Papa proclama 50 nuevos mártires catalanes de la guerra civil española

El papa León XIV ha proclamado el martirio —o muerte, por "odio a la fe", en argot vaticano— de otro medio centenar de fieles y sacerdotes catalanes, asesinados en el contexto de la guerra civil española, según ha informado este lunes la oficina de prensa de la Santa Sede.

"Durante la audiencia concedida a su eminencia el Señor Cardenal Marcello Semeraro, prefecto del Dicastero para las Causas de los Santos", el Papa ha autorizado a promulgar "el martirio de los Siervos de Dios Estanislao Ortega García (en el siglo: Lorenzo) y sus 48 compañeros, religiosos profesos del Instituto de los Hermanos de la Instrucción Cristiana de San Gabriel".

De la misma manera, también se ha concedido el mismo estatus a Manuel Berenguer Clusella, sacerdote diocesano". Este último, como los anteriores, fue "asesinado entre los meses de julio y noviembre de 1936, en diversos lugares de Cataluña (España), en el contexto de la misma persecución", ha argumentado la Santa Sede.

Larga lista

Los nuevos mártires integran una larga lista de fieles y sacerdotes a los que el Vaticano ha ido dando este reconocimiento desde los años 80 del siglo pasado. Desde entonces se han elevado a este estatus a más de 2.000 fieles y sacerdotes católicos. Su recuerdo se celebra cada año en noviembre, desde 2010.

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Además de ello, este mismo lunes, León XIV también ha reconocido la "ofrenda de vida" del Siervo de Dios Pedro Manuel Salado Alba. Este fiel laico, miembro de la Asociación 'Hogar de Nazaret', nació en Chiclana de la Frontera (Cádiz) en 1968 y falleció en febrero de 2012 en Atacames, en Ecuador.