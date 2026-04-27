Le cae una multa de 19.000€ por trabajar unas horas siendo jubilado: el caso que lo cambia todo

Angelo Menapace es un jubilado italiano que hace unos meses tomó una decisión que parecía ser de todo menos dañina: ayudar en la pescadería de su primo. Pero esa decisión se acabó convirtiendo en una multa que casi le lleva a pagar 19.000 euros.

De una multa de 19.000€ a cambiar la ley

Fueron un total de 30 horas las que trabajó Angelo, un tiempo que se tradujo en un pago de 280 euros. Pero lo que Angelo desconocía era la existencia de una normativa en Italia que es increíblemente tajante en estos contextos.

La normativa, que recibe el nombre de 'Cuota 100', interpretaba toda actividad profesional, incluso si como en el caso de Angelo era extremadamente limitada, podía implicar una sanción e incluso la pérdida total de la pensión anual.

Al ser notificado de ello, Angelo decidió que su caso debía ir a tribunales. Al escalar la situación hasta el Tribunal Constitucional italiano, empezó a cuestionarse si la interpretación de la normativa podía ser excesiva e incluso inconstitucional.

Al fin y al cabo, hay que entender que retirar la pensión de Angelo hubiera implicado dejar a un jubilado sin los medios de subsistencia necesarios para su día a día. Con esa consideración, la justicia italiana entendió que era momento de cambiar la lectura de dicha normativa.

Se estableció así que estaba justificado tener una visión más flexible sobre lo que propone la normativa 'Cuota 100'. Es decir, el caso de Angelo acabó marcando un precedente para todos los jubilados que pudieran seguirle en el proceso.

Por lo tanto, a día de hoy aquellos pensionistas que como Angelo desempeñan un trabajo bajo un marco de tiempo limitado, o por lo menos no buscando dedicarse a ello como era el caso de este jubilado, tienen un mayor margen de actuación.

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¿Qué te parece la resolución del caso? En última instancia, lo que empezó como una multa desproporcionada ha terminado cambiando las reglas. Y deja una pregunta incómoda: ¿cuántos casos como este han pasado desapercibidos?