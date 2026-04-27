La Junta de Andalucía gastará 71 millones de euros en cinco años en las subidas salariales de los funcionarios por los nuevos complementos

La mejora de los salarios de los funcionarios andaluces ha sido una prioridad en el último tramo de esta legislatura. En enero, la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública alcanzó un acuerdo "histórico" con los sindicatos. Después de 20 años de bloqueos, la cartera que dirige José Antonio Nieto creo un complemento de evaluación del desempeño y carrera horizontal para mejorar las condiciones laborales de sus empleados.

Este ha sido el gran logro de la Consejería de Justicia en esta materia. De hecho, ambas partes eran incapaces de esconder su felicidad tras anunciar el pacto. La medida puede beneficiar a casi 90.000 empleados públicos de la Junta de Andalucía de las distintas consejerías y agencias, según la información censal de la administración. Todo con el objetivo de conseguir una administración más ágil.

Las estimaciones presupuestarias que ha hecho la Junta de Andalucía para hacer frente a este decreto alcanzan los 83.654287,24 euros de 2026 a 2030. En concreto, el subgrupo al que se destinará más presupuesto será a los trabajadores de categoría A1, que suponen la mayoría de la plantilla de la administración pública andaluza, que en 2025 eran 35.301, en total la Junta gastará 51.063.284,05 euros.

Cuánto aumentará el sueldo de cada grupo

En esta planificación de recursos que desarrolla la Consejería de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social, se hace una estimación anual de las jubilaciones, uno de los principales retos que enfrenta la administración pública en estos momentos. De esta forma, si se tiene en cuenta los posibles retiros del personal, el aumento de coste provocado por los nuevos complementos se reduce hasta los 71.795.972,87 euros en los próximos cinco años.

Una de las quejas históricas de sindicatos y funcionarios andaluces era que los sueldos de la administración autonómica estaba por debajo de la media nacional. Así, desde el Gobierno que preside Juanma Moreno confían en que este aumento, que se aplicará a partir de los tres años de trabajo en la administración, suponga una mejora en las condiciones laborales y una mejora en el trato a la ciudadanía.

Los incrementos dependerán de los distintos subgrupos. Así, los funcionarios pueden llegar a incrementar su nómina por este concepto hasta 2.587,20 euros anuales en el grupo E, 3.417,86 euros en el C2, 4.290 euros en el C1, 5.148 euros en el grupo B, 6.823,93 euros en el A2 y 10.890 euros anuales en el A1. En total, si se suman los distintos complementos, los trabajadores públicos podrían ganar 15.000 euros más en 2030.

Los funcionarios deberán solicitarlo

Este aumento salarial por carrera horizontal puede solicitarse a partir de la entrada en vigor del decreto (que está previsto que se produzca en las próximas semanas) y tendrá un carácter retroactivo desde el 1 de enero. Además, será consolidable. La retribución tendrá un carácter mensual y permitirá que los empleados públicos promocionen sin necesidad de cambiar de grupo. De hecho, el progreso no irá marcado exclusivamente por los años trabajados, sino que se tendrá en cuenta la formación.

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"Ante un escenario de incertidumbre fiscal y el riesgo de eventuales tensiones presupuestarias en los próximos ejercicios la cobertura financiera se supeditará estrictamente al cumplimiento de los principios de estabilidad presupuestaria y equilibrio financiero", puntualizan desde la Consejería que dirige Carolina España. Así, apuntan la posibilidad de "una amortización de vacantes dotadas de la plantilla presupuestaria como medida técnica de compensación y racionalización".