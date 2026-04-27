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El cantante Francisco declarará ante el juez en Barcelona tras ser localizado por la Guardia Civil

PRECEDENTE: El ordena a la Guardia Civil que localice al cantante Francisco por un pleito por impago de la pensión a su hija

El cantante Francisco

El cantante Francisco / EUROPA PRESS

J. G. Albalat

J. G. Albalat

Barcelona
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Un juez de instrucción de Barcelona ha citado a declarar al cantante Francisco González, tras ser finalmente localizado por la Guardia Civil, según fuentes judiciales consultadas por EL PERIÓDICO. El autor de 'Latino' y '¿A dónde voy sin ti?' deberá responder a las preguntas sobre el presunto impago de la pensión de su hija Naomi Apolinar, ahora mayor de edad. El magistrado había ordenado localizar al artista para notificarle que tenía abierto un procedimiento judicial y comunicarle la citación en calidad de investigado, con el fin de proceder a su interrogatorio. El intérprete de Alcoy no se había personado hasta ahora en la causa con abogado y procurador.

En un principio, el juez titular de la plaza número 33 de Instrucción del Tribunal de Instancia de Barcelona –antes juzgado– archivó las diligencias judiciales para evitar que prescribiera el delito que se imputa a Francisco. El órgano judicial había intentado, sin éxito, localizarle. Por esta razón, el pasado mes de marzo el magistrado ordenó a la Guardia Civil su localización. Ahora, tras poder comunicar al cantante la citación para declarar, el juez ha reabierto la causa, que seguirá su curso.

Un conflicto iniciado en 2001

El enfrentamiento entre Francisco y Denia Apolinar, madre de Naomi, se remonta a 2001, cuando salió a la luz que la exbailarina había tenido una hija con el cantante. El artista negó de forma reiterada la paternidad. Sin embargo, el 19 de mayo de 2006, cuando Naomi tenía 5 años, el Juzgado de Primera Instancia número 3 de Gavà la reconoció como hija biológica después de que el intérprete no se presentara a las pruebas de paternidad. Además, desde 2013, se le impuso la obligación de abonar una pensión de alimentos a favor de la menor. “Esa niña no es mi hija. Según la ley sí, y lo respeto, pero la ley también se equivoca en ocasiones porque son personas las que la manejan. Yo no tengo ninguna hija, pero la ley ha dicho que sí y le ha dado mi apellido”, comentó el intérprete en Telecinco.

Tras cumplir Naomi los 18 años, Francisco presentó una demanda de modificación de medidas en la que solicitaba la suspensión de dicha pensión o su reducción. La justicia, sin embargo, denegó esta petición al no quedar acreditada la independencia económica de la joven, que seguía residiendo entonces con su madre y carecía de recursos suficientes para mantenerse por sí misma.

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Delito de impago

El impago de pensiones de alimentos a los hijos está tipificado como delito en el artículo 227 del Código Penal español. Se comete cuando se dejan de pagar dos meses consecutivos o cuatro no consecutivos tras una sentencia firme o un convenio, y puede castigarse con una pena de prisión de tres meses a un año o con una multa, lo que no implica necesariamente el ingreso en prisión.

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