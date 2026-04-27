Un estudio del Centro de Tecnología Forestal evidencia un descenso en toda Europa de las aves agrarias

El Centro de Ciencia y Tecnología Forestal de Catalunya (CTFC) en Solsona ha liderado un estudio sobre la reducción de la presencia de aves agrarias en Europa. Según los resultados de esta investigación, publicada en la revista Conservation Biology, el 77% de las especies de aves vinculadas a medios agrícolas han perdido territorio en la última década, con algunas de las regiones más afectadas como la Península Ibérica, Francia e Italia. Este estudio ha sido desarrollado por el Consejo Europeo de Censo de Aves (EBCC), con la participación del CREAF y el Instituto Catalán de Ornitología (ICO), y tiene implicaciones profundas para la conservación y la restauración de especies en peligro.

Esta investigación ha analizado 43 especies de aves presentes en cultivos, pastos y otros espacios abiertos de Europa, identificando un patrón de declive generalizado en la distribución de estas aves. Especies emblemáticas como la collalba rubia, el alcaudón común o el alcaraván han experimentado pérdidas significativas de presencia, especialmente en áreas con agricultura intensiva. A pesar de este escenario, también se observan algunas tendencias positivas en ciertas zonas, como es el caso de la carraca europea, que ha mostrado signos de recuperación en determinados puntos del noreste de la Península Ibérica, gracias a esfuerzos de conservación locales.

Una de las grandes innovaciones del estudio es la creación de mapas de distribución de aves agrarias, herramientas inéditas que permiten visualizar, con una alta resolución, las áreas donde las poblaciones de aves están aumentando, disminuyendo o manteniéndose estables. Estos mapas servirán como base para orientar futuras políticas de conservación y restauración, así como para seguir la evolución de las especies en el tiempo.

Los resultados se basan en datos de seguimiento de aves recopilados por el PECBMS (Programa Paneuropeo de Seguimiento de Aves Comunes) y muestran cambios en la distribución entre los periodos de 2013-2017 y 2018-2022, con especial énfasis en la gran resolución local de los mapas, que ofrecen información detallada de cambios en un radio de 10×10 km.

Lanius senator / Xavier Riera de l’Institut Català d’Ornitologia

Factores de declive y la importancia de la protección

Las causas de este declive son múltiples y van desde el uso de productos químicos en la agricultura intensiva hasta el abandono de tierras que favorece el crecimiento del bosque, desplazando así a aves vinculadas a espacios abiertos. También se menciona el cambio climático, con un aumento de las temperaturas y fenómenos meteorológicos extremos como las lluvias torrenciales, que afectan directamente a la reproducción de estas especies.

El estudio también pone el acento en la conservación de las especies en peligro, como el alcaudón real (Lanius meridionalis), que, según los nuevos datos, se encuentra en una situación muy preocupante. Esta especie, que solo se encuentra en la Península Ibérica y el sur de Francia, ha perdido presencia en amplias zonas y continúa en declive. Otro caso destacado es el de la tórtola europea (Streptopelia turtur), que, pese a sus dificultades en los últimos años, ha mostrado signos de recuperación gracias a la moratoria de caza establecida por la Unión Europea.

Impacto en la política ambiental

El estudio tiene una relevancia particular para la elaboración de políticas de conservación y restauración a nivel europeo. Los nuevos datos permitirán a organismos como la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) actualizar el estado de amenaza de varias especies de aves agrarias, como el alcaudón real, y establecer estrategias más eficientes para protegerlas. La metodología desarrollada también facilita la monitorización a corto plazo de las especies, posibilitando una respuesta más rápida ante posibles nuevas amenazas.

Colaboración científica a nivel europeo

Esta investigación ha sido fruto de una colaboración científica de alcance europeo, con la participación de varios centros de investigación y entidades ornitológicas de toda Europa. Entre los investigadores destacados se encuentran Sergi Herrando del CREAF y el ICO, que ha liderado el estudio, y Guillem Pocull del CTFC. Esta colaboración interinstitucional ha sido clave para poder obtener los datos necesarios para entender las dinámicas de las poblaciones de aves en paisajes agrarios.

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La investigación publicada abre nuevas perspectivas para el seguimiento y la protección de la biodiversidad en Europa, aportando herramientas útiles para mitigar la pérdida de biodiversidad y promover la sostenibilidad de los ecosistemas agrarios. Como destaca Herrando, "esperamos que estos mapas puedan contribuir a la gestión, conservación y restauración de las poblaciones de aves en Europa", un objetivo fundamental para el futuro de las especies en peligro.