Las cuatro ejecuciones de montenegrinos en Barcelona, obra de sicarios que llegan y se van por carretera

Barcelona ha sido escenario en los últimos nueve meses de cuatro enfrentamientos que se han saldado con tres asesinatos y un homicidio fallido, dentro de la guerra abierta que mantienen los Kavac y los Skaljari, dos clanes montenegrinos que ya suman 80 muertos en todo el mundo, según Sasa Djordjevic, analista sénior de Global Initiative against Trasnacional Organized Crime.

Las ejecuciones que se han producido en Catalunya, bien planificadas, han sido protagonizadas por hombres armados con pistola que se han aproximado a sus objetivos discretamente y que han disparado desde muy cerca para matar. Los Mossos d’Esquadra no han podido detener a ninguno de los autores. Estos, sicarios profesionales, han tomado las precauciones de no dejar ningún rastro: ni huellas dactilares ni ADN.

Los investigadores sospechan que los autores son miembros de los clanes –o contratados por estos– que se han desplazado a Barcelona para matar y que, tras cumplir con el objetivo, han vuelto a salir del país tal como entraron, por carretera.

Resolver estos crímenes, que se encuentran bajo secreto de sumario en juzgados catalanes, será muy difícil sin la colaboración de policías de otros países que aporten información de interés.

El primer episodio en Barcelona de esta guerra entre clanes montenegrinos se vivió el julio de 2025. Ese día, Filipu Knezevic, de 36 años, un sicario del clan Kavac, fue asesinado a tiros en la calle Consell de Cent. La policía encontró ocho casquillos, cuatro de los cuales impactaron en la víctima: tres en el tórax y uno en la cabeza. El asesino a sueldo le esperaba oculto en el interior de un portal. Knezevic era sospechoso de matar en 2020 a dos mafiosos rivales en la isla griega de Corfú.

Pocos días después, el 2 de agosto, Predrag Vujosevic, que formaba parte de una red internacional de ladrones de joyas conocida como ‘Pink Phanters’ y era miembro del clan Skaljari, recibió un disparo mientras paseaba a su perro en la calle de Urgell de la capital catalana. Sobrevivió. Vujosevic, conocido como 'Marko', cumplía condena en Barcelona, pero gozaba de cierta libertad. Se encontraba en tercer grado penitenciario y solo iba a dormir a prisión, de lunes a viernes, a un centro abierto de la Trinitat donde cumplía condena por un delito de tráfico de drogas cometido en Canarias en 2021, cuando fue detenido por intentar distribuir, junto con otras personas, 408 kilos de cocaína.

La segunda víctima mortal fue Milan Milic, también presuntamente miembro del clan Skaljari. Fue asesinado a tiros pasado el 22 de diciembre en Castelldefels, un municipio cercano a Barcelona. El sicario le disparó cuatro tiros a quemarropa y desapareció. Los Mossos no pudieron localizarlo.

El capítulo más reciente se ha producido hace tan solo dos semanas, el 14 de abril. Sobre las cuatro de la tarde, dos hombres vestidos de negro dispararon a Krsto Vujic, alias 'Terminator'. Vujic se encontraba tomando algo en la terraza de un bar del paseo de Taulat, cerca de Diagonal Mar, en el barrio de Poblenou. Estaba sentado junto a una mujer y un niño pequeño. Vujic fue ingresado en estado crítico en un hospital de Barcelona, donde falleció una semana después. Krsto “Terminator” Vujic también era del clan Skaljari.