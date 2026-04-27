Suceso en Osona
Detenido el conserje de una escuela de Torelló por una presunta agresión sexual a un menor
Desde el ayuntamiento aseguran que se han aplicado los mecanismos previstos y que se ha trabajado de manera coordinada con el centro educativo, la Inspección y Educación
Las agresiones sexuales ascienden un 11% en Catalunya
Los Mossos d'Esquadra han detenido al conserje de una escuela de Torelló (Osona), acusado de una presunta agresión sexual a un menor, después de que la familia denunciara los hechos el pasado 21 de abril. El caso está en manos de los Juzgados de Vic.
El detenido no es trabajador del Departamento de Educación y Formación Profesional de la Generalitat, que ha activado los protocolos correspondientes y ha subrayado que no se trata de ningún docente ni de personal del departamento.
Desde el Ayuntamiento aseguran que también se han aplicado los mecanismos previstos y que se ha trabajado de manera coordinada con el centro educativo, la Inspección y Educación.
Se trata de un centro de educación infantil y primaria, y el menor afectado sería de corta edad.
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