Cortadas la R1 y RG1 entre Santa Susanna y Maçanet (Girona) por un incendio cerca de las vías

La circulación de Rodalies de las líneas R1 y RG1 ha sido interrumpida este lunes a mediodía entre las estaciones de Santa Susanna y Maçanet Massanes (Girona) por un incendio cercano a las vías. El aviso se ha producido a las 14.41 por un fuego cerca de la carretera de Malgrat (Barcelona), que quema principalmente matojos, si bien los Bombers de la Generalitat ya han logrado controlarlo, confirman fuentes del cuerpo a Europa Press.

No obstante, el fuego ha obligado a cortar la tensión de la catenaria. En total, se han desplazado cuatro dotaciones de los bomberos que siguen en el lugar porque todavía hay algún foco activo. Por su parte, Protecció Civil ha activado la prealerta del plan Ferrocat.

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En Blanes, el incendio de vegetación "ya está controlado" y han retirado las líneas de agua más cercanas a la vía. "La zona es segura para reanudar la circulación de trenes a una velocidad moderada", explican los Bombers. Sin embargo, es probable que los retrasos continúen. Por ello, Rodalies ha mantenido el servicio alternativo entre Pineda de Mar y Maçanet.