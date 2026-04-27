Cómo tramitar las ayudas a la dependencia en Catalunya con el nuevo plan ‘Cura’

Este martes, el Govern aprobará en el Consell Executiu el 'Pla Cura', una nueva estrategia para reducir drásticamente las listas de espera de las ayudas por dependencia. El objetivo de la Generalitat es pasar de los 397 días que de media espera una persona dependiente para ser reconocida por la Administración –pese a que el limite legal es de seis meses–, a un máximo de 60 día. Por ello, el Ejecutivo presidido por Salvador Illa ha planteado medidas para acelerar los trámites y reparar deficiencias en el proceso de solicitud. A continuación, las principales claves del plan.

En principio, el ‘Pla Cura’ prevé una nueva ayuda ‘a la espera’ para todas las nuevas solicitudes de valoración del grado de dependencia. Todas aquellas personas que pidan por primera vez la valoración a partir de este martes para acceder a una residencia o centro de dia optarán automáticamente a ayudas de 100 euros (para los casos de Grado I), de 150 (grado II) o de 200 (grado III). Se recibirán con carácter retroactivo dentro de unos meses, cuando la Generalitat haya ultimado el despliegue del plan. Estas solicitudes pueden hacerse a través de una instancia genérica en la web de Drets Socials o, próximamente, en los centros de atención primaria (CAP).

En caso de estar ya esperando alguna resolución, las personas que esperan recibir un Grado I o Grado II de dependencia tendrán que solicitarlo a través de una instancia genérica a través del portal web de Drets Socials o pedirlo directamente cuando se les cite para redactar el programa individual de atención (PIA) que tienen pendiente.

Aquellos que esperan recibir una resolución de Grado III, por otro lado, recibirán las próximas semanas una llamada o videollamada para acabar de valorar su situación y, en un plazo de dos semanas, empezarán a recibir automáticamente ayudas de 200 euros.

En el caso de solicitar ayudas económicas, por otro lado, no tendrán acceso a esta ayuda ‘a la espera’, pero sí al ‘PIA Exprés’, un mecanismo por el que la Generalitat aglutina las diferentes visitas necesarias para tener un PIA redactado –el último paso antes de poder recibir la prestación definitiva– en una sola. También podrán solicitar acceder a la prestación a través de la web de Drets Socials o, próximamente, en los CAP.

Las 18.200 personas que están en lista de espera y que sus cuadros médicos indican que con toda probabilidad recibirán el grado III, es decir, el más alto de dependencia, reciben antes esta ayuda 'a la espera'. En su caso, el Govern ha decidido que reciban esta prestación ' a partir del próximo mes de junio. Los equipos del departament de Drets Socials realizarán en las próximas semanas una llamada o videollamada a estas personas para poder acabar de validar su caso y, en cuestión de dos semanas, pasarán a cobrar 200 euros hasta que su caso se resuelva definitivamente.

Las ayudas 'a la espera' irán destinadas a las solicitudes para acceder a alguna plaza en una residencia o centro de día. La Generalitat estima que será un 19% de las nuevas peticiones cada año, es decir, unas 65.000 personas al año. El 81% restante, que solicita ayudas económicas en su lugar, también verá mejorado su tiempo de espera. El Govern ha decidido juntar en un mismo trámite la valoración del grado de dependencia y del plan individual de atención (PIA). El objetivo es que ambos documentos, esenciales para poder acceder a la prestación, puedan resolverse con una única visita de un equipo multidisciplinar al domicilio. Hasta ahora, hacían falta al menos dos visitas.

El nuevo plan de la Generalitat también incluye la condonación de las deudas con la Administración que tienen muchas familias con personas dependientes. Durante años, la Generalitat siguió pagando la misma cantidad de dinero a personas cuya prestación había sido revisada a la baja, o incluso siguió pagando por días o meses a personas dependientes que ya habían fallecido. Solo el año pasado, se reclamó el dinero de 10.565 personas que ya habían muerto. Ahora, el president Illa ha anunciado que se retiran las reclamaciones existentes y que modificará la normativa para no realizar ninguna reclamación más.

En total, la Generalitat piensa destinar solo este año 25 millones de euros al plan, que tiene que rebajar a 60 días de media la espera en unos cuatro años gracias a la incorporación de más de 200 trabajadores. El programa ya ha demostrado cierto éxito en una prueba piloto en Vic, será expandido en los próximos meses hasta abarcar a un millón de personas en todo Catalunya y será evaluado en abril de 2027 antes de exportarse al resto del territorio. A partir de ahora, además, podrán solicitarse las ayudas a la dependencia directamente en los centros de atención primaria.