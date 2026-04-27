Catalunya tendrá 35 nuevos fiscales

A principios de mes, el conseller de Justícia i Qualitat Democràtica, Ramon Espadaler, afirmó en su reunión con la fiscal general del Estado, Teresa Peramato, que Catalunya necesita "al menos 35 nuevos fiscales para responder a las cargas de trabajo". Este lunes el Gobierno ha anunciado que de las 200 nuevas plazas de fiscal creadas 35 irán destinadas este año a Catalunya. De esta forma, la plantilla de fiscales en Catalunya pasará de 433 a 468, con un aumento del 8%.

Según Justícia, el crecimiento previsto para este año (35 plazas) equivale al que se había producido durante los últimos siete años (2019-2025). La memoria de la Fiscalía Superior de Catalunya de 2019 indica que la plantilla de fiscales al cierre del año 2018 era de 397.

Espadaler considera que “este incremento de recursos humanos debe permitir mejorar la eficiencia del sistema y reducir los plazos, que es lo que la ciudadanía espera de nosotros”. Además, ha destacado que este incremento permite corregir un desequilibrio existente hasta ahora entre los diferentes ámbitos del sistema: “Se había hecho un esfuerzo importante en los cuerpos policiales, pero este no se había traducido en un crecimiento equivalente en jueces y fiscales. Ahora estamos desbloqueando esta situación”.

En este sentido, Espadaler ha subrayado que la intención es que el incremento de personal policial, judicial y fiscal sea de forma coordinada para mejorar la respuesta ante la delincuencia y reducir la multirreincidencia.

Distribución pactada

Tras el anuncio del ministerio la tramitación sigue con la creación de estas plazas, por lo que se deben presentar propuestas en forma de alegaciones. Para ello, el Departament de Justícia ha anunciado que trabajará de manera coordinada con la Fiscalía Superior de Catalunya para elaborar las peticiones sobre la distribución territorial de las nuevas plazas.

Esta metodología replica el modelo seguido con las unidades judiciales, que se trabajó conjuntamente con el Tribunal Superior de Justicia de Cataluna, según Espadaler y añadió que “quien mejor conoce las cargas de trabajo y las necesidades del territorio es la Fiscalía. Por eso queremos contrastar con ella las propuestas”. Los nuevos fiscales se suman a los 180 nuevos magistrados anunciados hace unas semanas que vendrán destinados a Catalunya en los dos próximos años.

Espadaler ha remarcado que la distribución de las nuevas plazas no debe hacerse únicamente en función de la población, sino teniendo en cuenta las cargas de trabajo. Por población, a Catalunya le corresponderían 32 fiscales. No obstante, en proporción a las cargas de trabajo, le corresponden 35. “No se trata de tantos habitantes, tantos fiscales, sino de tanto trabajo, tantos fiscales”, ha afirmado el conseller.

Sobre la decisión de incorporar estos nuevos fiscales, el conseller ha destacado que es "un paso en la dirección correcta para seguir avanzando hacia una justicia más ágil, más eficiente y con mejor servicio a la ciudadanía”.

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En su visita a Madrid de hace unas semanas, el conseller aprovechó para firmar convenios con el Consejo General del Poder Judicial para que los jueces tengan acceso a cursos de catalán.