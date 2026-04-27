Catalunya perdona las deudas con la Administración a las personas dependientes que han recibido ayudas por error

El Govern condonará las deudas con la Administración de las personas dependientes que han recibido ayudas erróneamente. La Generalitat quiere así enmendar los errores que cometió tras revisar a la baja muchos de estas prestaciones, pero seguir transfiriendo la misma cantidad de dinero. Tras años de pagos indebidos, estas personas se encontraban con cartas reclamando que se devolvieran cantidades que en muchas ocasiones suponían varios miles de euros. . Ahora, según ha anunciado este lunes el president de la Generalitat, Salvador Illa, la Administración dejará de reclamarlo en todos los casos en los que no se detecte 'mala fe'. Illa ha defendido que se trata de una medida de "sentido común" y que hará que "no se falle a los ciudadanos en los momentos en los que más necesitan" a la Administración.

El mismo problema también propiciaba que, en algunas ocasiones, se reclamará dinero a personas dependientes que ya habían fallecido. "Pedir dinero a una persona que ha muerto parece una broma de mal gusto, pero hasta ahora se seguía haciendo", ha lamentado el president en una visita a la residencia y centro de día Gràcia, de Barcelona. El president ha revelado que, solo el año pasado, la Generalitat reclamó dinero a 10.565 familias catalanas tras la muerte de un pariente que recibía prestaciones de dependencia. Además de abandonar las reclamaciones que ya había hecho, el Govern modificará el reglamento actual para dejar de hacerlo en el futuro.

Ayudas 'automáticas'

La medida forma parte del 'Pla Cura', el plan de la Generalitat para reducir drásticamente las listas de espera para acceder a las ayudas por dependencia. La idea es que, a través de una reforma del procedimiento de valoración de los solicitantes, la espera media de 397 días para que se reconozca la prestación pase a ser de un máximo de 60.

El Govern calcula que en estos momentos más de 128.000 personas están a la espera de recibir la prestación por dependencia, y que de ellas 18.200 son de grado tres, el nivel más alto de dependencia. Tras la aprobación del decreto en el Consell Executiu de este martes, estas personas pasarán automáticamente a percibir una prestación de 200 euros --el mínimo mensual fijado para estas ayudas-- mientras se decide qué cantidad deben recibir definitivamente o se les acaba de asignar una plaza en una residencia o centro de día.

Para el resto de los casos, el Govern también ha resuelto unificar en un mismo trámite la valoración del grado de dependencia y del plan individual de atención (PIA). El objetivo es que ambos documentos, esenciales para poder acceder a la prestación, puedan resolverse con una única visita de un equipo multidisciplinar al domicilio. Hasta ahora, hacían falta al menos dos visitas. Tras el reconocimiento del derecho a la prestación, que debería producirse en un plazo de máximo 60 días desde la solicitud, el primer cobro debería producirse en dos semanas. El Govern calcula que podrían acceder a las ayudas hasta 65.000 personas al año.

El 'Pla Cura' también aboga por una mayor colaboración entre los departaments de Salut i Drets Socials. De hecho, se concibe como un primer paso de la futura Agència d'Atenció Integrada Social i Sanitària de Catalunya (AGAISS), que ya está constituida y prevé desplegarse en los próximos meses y años. Además, la idea de la Generalitat es que las personas que quieran acceder a las prestaciones de dependencia puedan solicitarlo directamente desde sus centros de atención primaria, algo que, a su vez, permitiría un acceso más rápido al historial médico de los posibles beneficiarios.

200 nuevos profesionales

En total, la Generalitat prevé destinar al 'Pla Cura' unos 25 millones de euros que, de momento, saldrán de la ampliación de crédito de 9.100 millones que ha aprobado el Govern a la espera de cerrar un acuerdo de presupuestos con ERC. Gran parte del dinero irá destinada a la contratación de 200 nuevos profesionales, que empezará una vez aprobado el Decreto Ley este martes en el Consell Executiu.

El Govern pretende pasar de los 25 equipos de valoración de la dependencia actuales a 375 equipos de atención primaria y 107 de servicios sociales básicos para que los usuarios puedan solicitar el inicio del proceso de reconocimiento en los CAP.

La Generalitat prevé que el plazo de 60 días de espera se instale de forma generalizada para 2029

El conjunto del 'Pla Cura' ya se ha aplicado en Vic, donde la Generalitat ha constatado que es posible rebajar el plazo de espera. La idea es que a partir de septiembre el plan se extienda en distintas partes de Catalunya hasta abarcar a más de un millón de personas y que se haga un balance de sus efectos en abril del año que viene, antes de hacer el modelo extensible al resto del territorio. Con todo, la idea es que para 2029 se llegue a ese plazo ideal de 60 días de espera de manera generalizada.