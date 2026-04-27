Carrera, accidente y doble fuga: el juicio sin veredicto del pique mortal de la M-30

“La suspensión de este juicio es horrible”, dijo el pasado jueves Rosa María Quintana San Martín, la magistrada de la Audiencia Provincial de Madrid que instruía la causa contra los dos acusados del pique mortal de la M-30, dirigiéndose al jurado popular que estaba a punto de disolver. Y añadió, también mirando hacia los jurados: “Someterles a un objeto del veredicto sería diabólico”. Con estas palabras, certificaba la suspensión definitiva de la vista tras la incomparecencia de Francisco M.S., fugado desde el 15 de abril y contra el que la jueza ha decretado una orden de búsqueda internacional para dar con su paradero y conducirle de vuelta ante la Justicia.

Un día después, el viernes, se disolvía el jurado. Habían pasado casi seis años desde que el fugitivo y el otro acusado, Rafael M.F., se llevaron por delante la vida de Juan Alfredo López en los túneles de la M-30, y el juicio estaba casi visto para sentencia. La prueba testifical y pericial había concluido el 14 de abril y tan solo restaba escuchar a los dos acusados, pero uno de ellos desapareció justo cuando le tocaba hablar. La Guardia Civil fue a buscarlo a su domicilio de Loeches y no lo encontró ni allí ni en los alrededores. Primero, la Audiencia dictó una orden de busca, captura e ingreso en prisión; después dejó unos días para tratar de localizarlo y, al no haber noticias, asumió el jueves 23 que no quedaba otra salida que parar y volver empezar de cero.

"En un juicio con jurado ya iniciado y con hechos comunes, es muy difícil seguir contra uno solo sin afectar al derecho de defensa del otro", explica la letrada Verónica Bermejo, de Llamas&Bermejo. El jurado "debe valorar el relato completo de los hechos y oír toda la prueba con el acusado presente", ahonda, por lo que en estos casos siempre se suele optar por suspender el juicio para "garantizar los derechos de todos los acusados y evitar nulidades posteriores". Cuando por fin aparezca Francisco, habrá que abrir un nuevo juicio, constituir un nuevo jurado y repetir todo el proceso, ya que, "en virtud del principio de inmediación, el jurado debe haber visto y oído toda la prueba directamente".

Durante las dos semanas que duró el proceso truncado, todo lo que había desfilado por la sala antes del portazo final devolvía una y otra vez a la misma mañana: la del 25 de julio de 2021. Ese día, Juan Alfredo López, de 35 años y médico internista de la Fundación Jiménez Díaz, había ido a trabajar pese a que no le tocaba, en plena quinta ola de la covid. Salió del hospital y llamó a su mujer para decirle que volvía a casa. Minutos después, en los túneles de la M-30, se cruzó con dos coches que traían sellado su destino.

Uno de ellos, el Fiat que conducía Rafael M.F. se estampó contra el coche de la víctima, antes de darse a la fuga. Antes de ese fatídico momento, había protagonizado junto con Francisco M.S., al volante de un BMW, una carrera de casi cuatro kilómetros, a más de 170 kilómetros por hora, en un tramo limitado a 70, llena de volantazos, zigzags y agresivos cambios de carril entre los demás vehículos que circulaban ajenos a todo. Tras ser detenido, ambos conductores dieron positivo en distintas drogas, y el del Fiat, además, conducía sin permiso.

Según la Fiscalía, todo empezó cuando uno le dio las luces a otro, iniciándose así el 'pique' entre ambos. Según la defensa Francisco, en cambio, no hubo pique, sino huida: su cliente trataba de escapar del otro. Entre una versión y la otra ha discurrido todo el juicio. En la apertura del mismo, el fiscal especializado en Seguridad Vial calificó los hechos de un "acto consciente" y una conducción "absolutamente temeraria", por lo que pedía para ambos acusados 15 años por homicidio doloso y conducción temeraria. Frente a ello, la defensa de Rafael M.F. trató de rebajar los hechos a un homicidio imprudente; y la de Francisco M.S., el hoy fugado, llegó a pedir la absolución aduciendo que actuó bajo miedo insuperable porque huía del otro vehículo.

Durante el juicio, la primera tesis fue defendida por los agentes de Policía Municipal que acudieron al siniestro, quienes describieron una conducción que “ponía en riesgo evidente” al resto de usuarios; mientras que la expareja de Francisco, que iba de copiloto en el coche, defendió que en realidad sí que huían del Fiat y que ella no dejó de gritarle que acelerara para salir del túnel. El momento más duro llegó cuando se dejó de hablar de coches para hacerlo de vidas rotas. Laura Pinedo, la viuda del médico, contó cómo este había muerto en sus brazos en Urgencias, apenas unos días después de descubrir que iban a tener un segundo hijo. "Mi mundo se hizo añicos", declaró. "No hay dinero que pague esta muerte", añadieron después los padres de Juan.

La otra gran batalla fue técnica. Los peritos de la Policía Municipal defendieron su reconstrucción con el programa PC Crash, apoyada en las cámaras, los vestigios de la calzada y una huella de frenada de 44 metros, para sostener que los vehículos alcanzaron hasta 176 kilómetros por hora en una zona limitada a 70. Las defensas trataron de desmontar esas conclusiones alegando que no procedían de radares homologados, sino de estimaciones hechas a partir de imágenes. Con esa disputa todavía abierta, y cuando solo faltaba escuchar a los acusados, el proceso se truncó antes de tiempo con la huida de Francisco.

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Así termina, de momento, la crónica judicial de este caso: con una silla vacía donde debía sentarse uno de los procesados, con un jurado que vio casi todo y no podrá deliberar sobre nada, y con una familia que tendrá que esperar otra vez. "El efecto principal para el otro acusado y para el futuro del caso es el retraso del procedimiento", apunta Bermejo, "se pierden sesiones ya hechas, hay que volver a fijar señalamiento y, dependiendo de cuándo aparezca el otro acusado, puede implicar retrasos largos, lo que podría acarrear que los testigos recuerden peor o que pueda haber más contradicciones entre ellos".