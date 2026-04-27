Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Grossa Sant Jordi 2026Premios GrossaJordi PujolCole AllenPinturas SijenaBaja laboralLluvia CatalunyaAtentado a TrumpBadalonaPago efectivoGuerra Irán
instagramlinkedin

Archivada una denuncia contra un fisioterapeuta por agresión sexual a una paciente en Zaragoza

La jueza subraya el testimonio de una compañera a la hora de restar credibilidad al relato de la denunciante

Imagen de las dependencias del Servicio Aragonés de Salud.

Imagen de las dependencias del Servicio Aragonés de Salud. / EUROPA PRESS

A. T. B.

Zaragoza
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Un Juzgado de Zaragoza ha archivado la denuncia por agresión sexual que interpuso una mujer de 42 años contra un fisioterapeuta de un centro de salud de la ciudad. Y la magistrada de la Plaza número 9 lo hace en base a la declaración que prestó una compañera del investigado, también fisioterapeuta, quien subrayó que es imposible que ella misma no se hubiera enterado de lo manifestado por la denunciante. Porque, en el transcurso de los tocamientos de pechos que denunció la paciente, también relató que se quejó de los ejercicios de rehabilitación y que verbalizó en voz alta estas molestias en las seis sesiones a las que asistió entre el 17 de febrero y el 3 de marzo del año pasado.

"La diferente implicación de los testigos determina que la testifical relevante haya sido la de la fisioterapeuta que compartía el mismo turno que el investigado, quien ha relatado que las dependencias donde se desarrolla la rehabilitación son abiertas y que la intimidad de cada paciente es preservada mediante la utilización de unas cortina de modo que se escucha cualquier conversación y que, de haber existido cualquier queja, rechazo o incidente, ella hubiera sido consciente", expone el auto de archivo, el cual se dictó el miércoles día 8 de abril una vez que, casi un año antes, el abogado defensor, Cristian Monclús, presentó un escrito en el que solicitaba el sobreseimiento de las actuaciones.

Noticias relacionadas

En este documento, además de aludir a la declaración de esa compañera, también se hizo referencia a las dos declaraciones que la paciente prestó en dependencias policiales y en fase de intrucción. "La denunciante sostuvo que en la primera sesión de rehabilitación ya sufrió tocamientos en ambos senos, llegando el investigado a pellizcar sus pezones (conducta que no aparece en la denuncia y que fue adicionada en declaración, reprochando que se trató de una desatención policial a la hora de recoger la denuncia", expone el escrito, en el que se tilda esta modificación como una "magnificación" de los hechos. "Sugiere una falta de credibilidad", continúa.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El cantante Francisco declarará ante el juez tras ser localizado por la Guardia Civil
  2. La Asociación MIR España pide la dimisión de Mónica García: 'No se puede hablar de excelencia mientras se normaliza la precariedad
  3. El Rey lanza la pregunta en un coloquio: ¿cómo nos podemos asegurar que la inteligencia artificial actúa de forma ética?
  4. Arabia Saudí rompe su acuerdo financiero de 200 millones con la Met Opera por la guerra en Irán, según NYT
  5. Un padre denuncia que su hija con diabetes ha estado meses sin poder ir al comedor escolar por falta de recursos
  6. Donald Trump, evacuado de la cena de corresponsales tras un intento de atentado: detalles del tiroteo, reacciones y últimas noticias en directo
  7. Muere la actriz Nadia Farès después de una semana en coma tras sufrir un accidente en una piscina
  8. Un herido crítico tras recibir cinco disparos en el barrio de Sants de Barcelona

Archivada una denuncia contra un fisioterapeuta por agresión sexual a una paciente en Zaragoza

Archivada una denuncia contra un fisioterapeuta por agresión sexual a una paciente en Zaragoza

Detienene en Mallorca a un empresario alemán por circular sin licencia en las calesas eléctricas que promocionaba

Detienene en Mallorca a un empresario alemán por circular sin licencia en las calesas eléctricas que promocionaba

La Junta de Andalucía gastará 71 millones de euros en cinco años en las subidas salariales de los funcionarios por los nuevos complementos

La Junta de Andalucía gastará 71 millones de euros en cinco años en las subidas salariales de los funcionarios por los nuevos complementos

En busca del 'oro rojo': así se 'comen' las especias murcianas los grandes fondos de inversión

En busca del 'oro rojo': así se 'comen' las especias murcianas los grandes fondos de inversión

Los médicos empiezan hoy su tercera huelga del año sin atisbo de llegar a un acuerdo con Sanidad

Los médicos empiezan hoy su tercera huelga del año sin atisbo de llegar a un acuerdo con Sanidad

Mapfre mejora sus objetivos tras un 2025 de resultados récord

Mapfre mejora sus objetivos tras un 2025 de resultados récord

¿Qué es la sarna noruega que está afectando a más de 30 personas en Galicia? ¿Tiene cura?

¿Qué es la sarna noruega que está afectando a más de 30 personas en Galicia? ¿Tiene cura?

Trucos para gastar menos en el supermercado: lo que la ciencia sabe sobre cómo compramos

Trucos para gastar menos en el supermercado: lo que la ciencia sabe sobre cómo compramos