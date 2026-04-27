Alta demanda en Tenerife para la misa del papa León XIV: superan ya los 12.500 inscritos en la primera semana

Más de 12.500 personas inscritas se han registrado en la primera semana desde la apertura del plazo para acudir a la misa que presidirá el papa León XIV en el puerto de Santa Cruz de Tenerife, mientras la organización trabaja en paralelo para garantizar que el mayor número de asistentes pueda seguir la eucaristía sentado y con la mayor comodidad posible, según los datos registrados hasta el pasado viernes.

La organización confirmó que ya se han conseguido 20.000 localidades en Tenerife y que esta semana se trabaja en la búsqueda de más sillas, sin que se descarte acudir a la Península para cubrir el mayor número de asientos, aunque sea a costa de reducir el número de asistentes; se ha trazado como prioridad conseguir todas las sillas disponibles. Se da la circunstancia de que la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife ha puesto a disposición de la Iglesia Diocesana toda la explanada de la Dársena de Los Llanos, lo que viene a duplicar la estimación inicial de superficie.

Entre los primeros grupos que se han inscrito, desde la parroquia matriz de La Concepción, en La Laguna, o desde la Catedral, ya se supera en cada caso los doscientos participantes que han registrado su solicitud, mientras que en la actualidad se está a la espera de que se cierre la preinscripción en las parroquias de las islas de El Hierro, La Gomera y La Palma.

Organización y distribución del aforo

El equipo de trabajo de voluntarios que dirige Pedro López está inmerso en la organización de la distribución del aforo del evento, con el objetivo de dar el mayor número de facilidades a los asistentes. Así, se está pendiente de la preinscripción y, a partir de ahí, elaborar la distribución no solo por sectores, sino incluso entrar al detalle, lo que permitiría asignar silla a silla; ese es el objetivo, aunque aún se está pendiente de la logística del evento.

Tenerife duplica el número de voluntarios

En cuanto al número de voluntarios, que se incrementa a diario, la Diócesis de Tenerife duplica los seiscientos registrados en el caso de la Diócesis de Canarias. Hasta el pasado viernes, los colaboradores que forman parte de la organización tinerfeña ascendían a 1.280 personas, mientras que desde el equipo de Pedro López se aspira a llegar al millar y medio, como se trazó al principio.

Esta cifra se incrementará y podría rondar los dos mil voluntarios gracias a los cuatrocientos ministros extraordinarios de la comunión que movilizará la Delegación de Liturgia de la Diócesis de Tenerife, por lo que se ha acudido a las diferentes realidades eclesiásticas para colaborar en el momento de la comunión. Además de su puesta a disposición, participarán en una jornada de preparación que tendrá lugar a finales de mayo en el Seminario Diocesano de Tenerife.