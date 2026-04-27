Alerta por la 'estafa TikTok': te quitan tus datos con falsas ofertas para cobrar 60 euros viendo vídeos

La plataforma digital TikTok se ha convertido en un referente para la mayoría de jóvenes, y no tanto, hasta tal punto que muchos ven en ella no sólo entretenimiento sino también una forma de ganar de dinero. Sin embargo, no es oro todo lo que reluce, por mucho que ocurra en un vídeo que te salte en esta red social compartida.

La Agencia de Ciberseguridad de Catalunya ha detectado anuncios fraudulentos en TikTok que prometen pagos por visualizar contenidos en la misma plataforma. Estas promociones captan la atención de los usuarios con afirmaciones maliciosas y falsas promesas como unos ingresos de 60 euros por ver 10 vídeos. Todo un cebo para los que quieren dinero fácil por hacer lo que mejor se les da mirar una pantalla y compartir o dar 'me gusta'.

Sin embargo, "todo es mentira", como señalan desde Agencia de Ciberseguridad de Catalunya. Con la promesa de ganar los primeros 99 euros, el anuncio insta a hacer clic en un botón que abre una conversación privada en WhatsApp. En uno de los casos detectados por el organismo de ciberseguridad, el chat es con una cuenta con prefijo de Estados Unidos.

A partir de ahí, los ciberdelincuentes podrían tratar de ganarse la confianza del usuario y pedirle transferencias de dinero o datos personales y bancarios. En este sentido, piden tus claves para hacerte estos pagos y es ahí cuando se apropian de esta información reservada. Es cuando el mundo virtual desaparece y vuelve la realidad en la que has sido estafado.

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Por eso, Agencia de Ciberseguridad de Catalunya recomiendo desconfiar de ofertas que prometen dinero fácil; evitar seguir enlaces de anuncios sospechosos y no compartir datos personales ni bancarios con desconocidos a través de ninguna plataforma de mensajería instantánea. Mientras, puedes usar TikTok compulsivamente, igual que casi el resto de la población, no perderás dinero pero igual si tiempo para ti y los tuyos.