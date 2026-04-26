El sector de los generadores vive un momento de expansión tras el apagón: "La gente conoce más qué son y qué hacen"

El sector de los generadores vive un momento de expansión un año después del apagón eléctrico. Varias empresas aseguran que desde entonces han notado más interés por parte de particulares, que les piden información y plantean cuestiones que antes "no eran habituales". "La gente conoce más qué es y qué hace un generador", explican a ACN. Tanto el sector privado como el público han dado un paso más y, a raíz del corte de luz del 28 de abril del año pasado, han detectado carencias en sus sistemas y los han reforzado para garantizar el suministro en caso de un episodio similar. La compañía Agresa, especializada en la venta de grupos electrógenos, explica que ha registrado un incremento de la facturación del 20%, en parte atribuible al efecto del apagón.

El gerente de la empresa con sede en Manresa, Ramon Mesas, constata que el sector de los grupos electrógenos va al alza y asegura que el 28 de abril del año pasado actuó como un punto de inflexión. "Muchas empresas han cambiado su manera de pensar y ahora consideran que estos equipos son un elemento necesario para garantizar la continuidad de su actividad", afirma.

En su caso, detalla que el aumento de la facturación ha elevado los ingresos hasta los ocho millones. Aunque parte de este crecimiento ya venía de estrategias comerciales previas, el gerente estima que entre un 5% y un 8% es atribuible directamente al efecto del apagón. Además, de cara a 2026, tiene perspectivas aún más optimistas. "Creemos que este año se notará más, porque muchas decisiones que comenzaron a gestarse después del apagón ahora se materializarán", concluye.

El incremento de consultas ha sido generalizado, pero con diferencias según el tipo de cliente. En el caso de los particulares, el interés se ha traducido sobre todo en demandas de información, aunque las limitaciones técnicas -como el ruido o el espacio necesario- dificultan la instalación de estos equipos en viviendas.

La implantación de grupos electrógenos no es inmediata ni económica. El coste puede oscilar entre los 10.000 y los 200.000 euros, a los que hay que sumar la instalación, que requiere espacios adecuados, ventilación y una infraestructura eléctrica compleja.

Alquiler de equipos

Para ahorrar estos costes, existe la opción del alquiler de generadores. Una de las empresas que lo ofrece es Maquinas y Maquinas, ubicada cerca del Hospital Clínic de Barcelona. Su responsable, Jonatan García, explica que, aunque la mayor parte de sus clientes son industriales, han detectado que desde el apagón hay particulares que se han interesado por sus servicios. "La gente conoce más qué es un generador y qué hace, pero aún queda mucho camino", apunta.

Preguntado por los cambios observados en el último año, destaca también que "cada vez más" les piden generadores eléctricos que no dependan de la gasolina, sobre todo en un contexto en el que se ha encarecido por el impacto de la guerra en Oriente Medio. García explica que los grupos eléctricos todavía son algo pequeños, es decir, que tienen poca potencia, pero confía en que "poco a poco" vayan al alza.

El sector sanitario, el más sensible

Entre las diferencias observadas por tipo de cliente, Agresa asegura que el mundo empresarial y, especialmente, el público han dado un paso más. En este sentido, uno de los ámbitos más sensibles, según Mesas, es el sanitario. Algunos centros de atención primaria (CAP) han detectado carencias en sistemas de emergencia y ya han comenzado a reforzarlos.

"Se han dado cuenta de que necesitan garantizar el suministro eléctrico en todo momento", apunta. "El sector público se ha movido más rápido, hay un montón de inversiones en este tema, se están haciendo bastantes bases de esto y creemos que a corto plazo esto se disparará aún más", añade.

Agresa precisa que también han constatado un aumento de la autonomía contratada. Mientras antes del apagón lo habitual era entre ocho y 15 horas, ahora hay quienes también solicitan disponer de depósitos adicionales para elevar la cifra entre las 30 y las 40 horas.

Ventas de baterías y 'backups'

Más allá de los generadores, también se ha disparado el interés por incorporar baterías y sistemas de almacenamiento de energía -llamados 'backups'- en las redes fotovoltaicas autónomas. Así lo asegura el socio director de Sud Renovables, Manel Romero, una empresa fundada hace 20 años en el Bages y con cerca de un centenar de trabajadores. La empresa ha multiplicado por ocho la venta de 'backups' y por tres el número de baterías. De hecho, Romero asegura que actualmente "el número de instalaciones con baterías es muy grande y la mayoría incorporan el sistema de 'backup'".

El detonante, según detalla Romero, fue la "impotencia" de verse "desconectados" y no tener electricidad durante un día de sol. "Aunque lo explicábamos cuando lo vendíamos, la gente realmente no era consciente de que, en caso de quedarse sin red eléctrica, no habría suministro", detalla. Por eso, ahora son muchos los consumidores y empresas que han decidido instalar estos dispositivos para poder funcionar de forma aislada. "Estamos hablando de añadir unos 200 o 300 euros al coste total de la instalación", afirma.

En cuanto a la facturación de esta empresa, antes del apagón, el sector residencial representaba un 10% del total. Desde entonces, este porcentaje ha pasado a ser del 20%. Y en el sector empresarial, el interés por estos aparatos también ha crecido, sobre todo en aquellas pequeñas empresas que tenían cámaras frigoríficas y que se enfrentaban a importantes pérdidas económicas si el corte se hubiera alargado en el tiempo.

El conflicto en Oriente Medio y el encarecimiento de los combustibles fósiles también está impulsando la implantación de las renovables. "Cuando compras una instalación solar, compras la energía que te dará en los próximos 25 años y sabes que es un precio seguro; el sol sale cada día y no habrá sorpresas si te cortan el estrecho de Ormuz, por ejemplo, y eso tanto a nivel doméstico como empresarial es muy importante", afirma el empresario.

Para Romero, las familias y empresas están más preparadas que antes con la compra de estos dispositivos. "Hay más concienciación", subraya. También destaca otro cambio importante con la normativa energética. "Semanas después del apagón, se habilitó a las renovables para que pudieran hacer un control de tensión para ayudar a estabilizar la red a nivel más general", afirma. No era que técnicamente no fuera posible, remarca, sino que la normativa hasta entonces no lo permitía.