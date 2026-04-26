El 50% de la obra de la nueva tubería que solucionará la fuga de agua de Badalona ya está acabada

La "transición hídrica" que pretende llevar a cabo el Govern de Salvador Illa tiene como pilares tres procesos: la potabilización, la regeneración y la desalinización. Además de las infraestructuras necesarias para realizar estos tratamientos, el Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica también plantea recuperar pozos, acelerar la red de depuradoras y renovar las cañerías antiguas y poco eficientes. El objetivo final de la conselleria dirigida por Sílvia Paneque es que Catalunya deje de depender del agua de la lluvia y, en caso de una nueva sequía, se pueda abastecer con fuentes no convencionales.

Este cambio de paradigma, para el que incluso se creó una nueva dirección general, de Transición Hídrica, culminará a medio plazo. De hecho, el horizonte de todas las plantas que se quieren poner en marcha se sitúa más allá de 2030. No obstante, hay obras previstas que tienen que entrar en funcionamiento en los próximos meses. Algunas de ellas acumulan leves retrasos pero fuentes consultadas por EL PERIÓDICO aseguran que son modificaciones habituales en este tipo de trabajos y garantizan que estarán listas a lo largo de 2026.

Uno de los proyectos afectados por los retrasos pero en el que hay novedades es la nueva cañería que conecta la potabilizadora de Cardedeu con Barcelona. Este gran tubo es imprescindible para poner punto y final al escape de agua crónico que sufren Badalona y Santa Coloma.

Según ha podido saber EL PERIÓDICO, los trabajos, que empezaron a finales de 2024, se encuentran a día de hoy al 50% de su ejecución. Aunque será complicado que se cumplan los plazos a rajatabla, fuentes conocedoras del plan insisten en que unos meses de retraso no son "ningún drama", teniendo en cuenta la abundancia de agua actual. Además, destacan que en ningún caso se han frenado actuaciones.

Llobregat y Besòs

En el ámbito del Llobregat, una de las actuaciones más avanzadas es la puesta en marcha de la potabilizadora (ETAP) Estrella, en Sant Joan Despí. La instalación ya ha superado las pruebas de funcionamiento y la previsión del Govern es que pueda estar operativa durante el segundo trimestre de 2026, es decir, antes de julio. Su entrada en servicio permitirá sumar hasta 8 hectómetros cúbicos anuales de agua al sistema Ter-Llobregat, que ofrece servicio a la demarcación de Barcelona y a otras localidades como Girona, y mejorar el aprovechamiento de los recursos disponibles en un tramo especialmente estratégico para el suministro metropolitano.

También en el Llobregat avanza la Estación de Regeneración de Agua (ERA) de Sant Feliu de Llobregat, una infraestructura pensada para tratar más agua del río. La obra se encuentra en una fase avanzada y el calendario actual sitúa su puesta en servicio durante el primer semestre de 2026, es decir, también antes de julio.

Cuando esté activa, aportará unos 10 hectómetros cúbicos anuales de agua regenerada, un recurso clave para reducir la presión sobre ríos y embalses y consolidar este nuevo modelo que persigue el Govern y que, por cierto, si todo avanza como está previsto, acabará quedando recogido en una nueva ley. Sobre esta cuestión, hay que puntualizar que a día de hoy la normativa (se busca la fórmula para cambiarla) no permite el uso de agua regenerada como recurso prepotable para que luego se potabilice y llegue a los hogares.

Todas las actuaciones previstas en la comarca del Alt Empordà ya han entrado en funcionamiento

El otro gran frente inmediato está en el Besòs, que el Govern quiere convertir en el segundo gran grifo metropolitano. Para ello, se está ampliando la potabilizadora de Trinitat Besòs, ya en servicio pero sin este aumento de capacidad. Se trata de una actuación que también encara su tramo final y que también terminará durante este primer semestre de 2026. La mejora permitirá incorporar hasta 15 hectómetros cúbicos anuales al sistema. En el Besòs deberán desarrollarse nuevas potabilizadoras y una nueva regeneradora pero no será hasta más adelante, tal y como prevé el cronograma que maneja la ACA (Agència Catalana de l'Aigua).

Obras finalizadas en el Empordà

Fuera del ámbito metropolitano, algunas de las actuaciones previstas a corto plazo ya están prácticamente resueltas. Es el caso de los pozos de los ríos Ter y Onyar, y de las obras proyectadas en el Alt Empordà, una de las comarcas más castigadas por la sequía. Allí ya se ha completado la reformulación de la depuradora de Figueres hasta el río Muga, en Pont de Molins, así como el tratamiento de ultrafiltración en la potabilizadora de Empuriabrava y los módulos de desalinización. También están finalizados los cinco pozos del entorno de Peralada, aunque todavía falta dotarlos de energía para que puedan entrar en funcionamiento este año.

Entre las actuaciones pendientes solo pensadas para escenarios de emergencia se contempla la aportación de agua de la riera de Rubí hacia el Llobregat. El proyecto se está impulsando mediante un convenio con el Consell Comarcal del Baix Llobregat, el CSIC y la empresa AstraZeneca, con el objetivo de habilitar un sistema natural de humedales en la riera.

Noticias relacionadas

Todo ello se deberá completar con las tres desalinizadoras nuevas (dos de ellas, Tordera II y Foix, sí llevan un retraso considerable por parte del Estado). En estos momentos, las plantas existentes en El Prat y Blanes producen al 50% de su capacidad para contribuir a la recuperación del acuífero de la Vall Baixa del Llobregat y cumplir con los compromisos de reducción progresiva del trasvase de agua del Ter hacia Barcelona.