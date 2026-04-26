Nueva víctima mortal
Muere una persona mientras subía las escaleras hacia el monasterio de Montserrat
El personal médico ha intentado reanimar a la víctima, pero no se ha podido hacer nada para salvarle la vida
Mueren dos personas en Montserrat después de que le cayeran piedras encima mientras hacía una vía
Clara Torradas Cura
Una persona ha muerto este domingo al mediodía, por causas naturales, mientras caminaba por el Camí de les Aigües en el macizo de Montserrat, en el término de Monistrol.
Fuentes de los Bombers, que han recibido el aviso a las 13:07 del mediodía, han explicado que la víctima ha quedado inconsciente cuando subía las escaleras del camino que va hacia el monasterio de Montserrat. Hasta el lugar de los hechos se ha desplazado un helicóptero, y el personal médico le ha practicado maniobras de reanimación para intentar reanimarlo, pero finalmente no se ha podido hacer nada para salvarle la vida. Los Bombers han avisado a los Mossos d'Esquadra, que han procedido a realizar el levantamiento del cadáver.
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