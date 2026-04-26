Adiós a una persona "inspiradora"
Muere a los 44 años la activista contra la pobreza energética Maria Campuzano
La portavoz de la Aliança contra la Pobresa Energètica "ha sabido dejar el mundo mejor que como lo encontró"
Maria Campuzano: "La pobreza energética afecta también a familias con ingresos"
La vivienda y la precariedad laboral abocan a la pobreza a más de un millón de personas en Catalunya, según Càritas
La activista contra la pobreza energética y en favor de la vivienda digna Maria Campuzano ha muerto a los 44 años, ha informado este domingo la organización Enginyeria Sense Fronteres, de la que formaba parte.
Campuzano, portavoz de la Aliança contra la Pobresa Energètica, fue "una persona inspiradora que ha sabido dejar el mundo mejor que como lo encontró", ha señalado en un comunicado la organización dedicada a la cooperación y el desarrollo.
"Maria nos ha enseñado a todas y todos nosotros a no dar ningún paso atrás, a poner la vida en el centro y a señalar siempre las vulneraciones flagrantes de derechos, aquí y en todas partes", afirma la nota.
La activista inició alianzas a nivel internacional que son "clave para la organización colectiva por el derecho a la energía y a la soberanía energética de los pueblos a escala mundial", ha indicado Enginyeria Sense Fronteres.
El velatorio tendrá lugar mañana lunes, entre las 16 y las 18 horas, en la sala 19 del Tanatorio Ronda de Dalt, en Barcelona, donde se celebrará una ceremonia a las 18 horas.
- El cantante Francisco declarará ante el juez tras ser localizado por la Guardia Civil
- La Asociación MIR España pide la dimisión de Mónica García: 'No se puede hablar de excelencia mientras se normaliza la precariedad
- El Rey lanza la pregunta en un coloquio: ¿cómo nos podemos asegurar que la inteligencia artificial actúa de forma ética?
- Arabia Saudí rompe su acuerdo financiero de 200 millones con la Met Opera por la guerra en Irán, según NYT
- Un padre denuncia que su hija con diabetes ha estado meses sin poder ir al comedor escolar por falta de recursos
- Muere la actriz Nadia Farès después de una semana en coma tras sufrir un accidente en una piscina
- Un herido crítico tras recibir cinco disparos en el barrio de Sants de Barcelona
- ¿Qué es la sarna noruega que está afectando a más de 30 personas en Galicia? ¿Tiene cura?