Muere a los 44 años la activista contra la pobreza energética Maria Campuzano

La activista contra la pobreza energética y en favor de la vivienda digna Maria Campuzano ha muerto a los 44 años, ha informado este domingo la organización Enginyeria Sense Fronteres, de la que formaba parte.

Campuzano, portavoz de la Aliança contra la Pobresa Energètica, fue "una persona inspiradora que ha sabido dejar el mundo mejor que como lo encontró", ha señalado en un comunicado la organización dedicada a la cooperación y el desarrollo.

"Maria nos ha enseñado a todas y todos nosotros a no dar ningún paso atrás, a poner la vida en el centro y a señalar siempre las vulneraciones flagrantes de derechos, aquí y en todas partes", afirma la nota.

La activista inició alianzas a nivel internacional que son "clave para la organización colectiva por el derecho a la energía y a la soberanía energética de los pueblos a escala mundial", ha indicado Enginyeria Sense Fronteres.

El velatorio tendrá lugar mañana lunes, entre las 16 y las 18 horas, en la sala 19 del Tanatorio Ronda de Dalt, en Barcelona, donde se celebrará una ceremonia a las 18 horas.