La Magic Line recauda 350.000 euros para Sant Joan de Déu

Más de 12.000 personas han participado este domingo en la Magic Line SJD, la caminata solidaria del hospital Sant Joan de Déu (SJD). Este año 1.000 equipos y cientos de voluntarios se han movilizado en una jornada que ha captado más de 350.000 euros, según la organización. La décima tercera edición se ha celebrado con éxito de participación en Barcelona, Lleida y Las Palmas de Gran Canaria. La Magic Line SJD es una movilización solidaria de Sant Joan de Déu que destina el 100% de los fondos recaudados a programas sociales y sanitarios de personas atendidas en todos los centros de Sant Joan de Déu, hospital de referencia internacional y nacional en pediatría, obstetricia y neonatología.

En Barcelona todas las rutas han terminado por primera vez ante las Fuentes de Montjuïc, donde se ha celebrado la llegada de la caminata y el punto final de la jornada. Este año por primera la Plaza de la Catedral ha sido uno de los puntos de salida de las rutas solidarias más emblemáticas. Un cambio importante que ha invertido el recorrido habitual de 9 km que pasa por las calles del Barri Gòtic, del Poble-sec y de Montjuic en un año en el que se ha recuperado la ruta clásica de 24 km que va por las colinas de Barcelona.

Unos participantes celebran su llegada al punto final de la Magic Line. / Pol Delclos

Se trata de una caminata que no es competitiva y en la que nadie anda solo porque se participa en equipo. La finalidad es compartir por eso desde que surgió la iniciativa hace 13 años su lema es 'Somos lo que compartimos'. En esta caminata cada kilómetro suma y cada equipo cuenta. Muchos son los que cada año los que repiten, pero siempre hay quienes viven la experiencia de caminar en compañía por una buena causa por primera vez en estas rutas que han confluido en el Espai Festa que se ha situado cerca del Jardín Botánico, donde ha habido música, baile, espacio para familias y la tradicional botifarrada.

Desde 2014, las cerca de 200.000 personas participantes que han participado han permitido recaudar 4 millones de euros que han financiado 400 proyectos sociales y sanitarios.