Un joven cruza Mallorca corriendo de punta a punta en un reto extremo de más de 100 kilómetros.

El creador de contenido Fernando Sac ha logrado completar uno reto deportivo sin apenas precedentes: cruzar Mallorca de costa a costa corriendo, en un recorrido de más de 100 kilómetros. La hazaña, documentada en redes sociales, une la costa este con la oeste atravesando la Serra de Tramuntana, todo ello en una sola jornada y sin apoyo logístico externo.

El recorrido final alcanzó los 101,60 kilómetros, completados en un tiempo total de 15 horas y 29 minutos, con un ritmo medio cercano a los 9 minutos por kilómetro. Además, el trazado incluía alrededor de 2.000 metros de desnivel positivo, lo que añadió una dificultad extra a una prueba ya de por sí extrema. El propio Fernando lo resumía antes de iniciar el reto: “Si correr una maratón es difícil, imagínate correr una ultramaratón, lejos de casa”.

Preparación y autosuficiencia

El reto fue planteado como una prueba autosuficiente, sin patrocinadores ni respaldo institucional, lo que obligó a cuidar cada detalle previo. “El último domingo antes de hacer historia en Mallorca teníamos que dejarlo todo gestionado”, explicaba, en referencia a la preparación del material y la logística. Durante los días previos, realizaron pruebas de equipamiento para asegurarse de que todo funcionara correctamente. “Creo que aún no somos conscientes de lo que se nos viene”, confesaba antes de comenzar.

Aunque el desafío era individual, Fernando contó con la presencia de dos amigos, Andrés y Pablo, que le acompañaron durante el recorrido para garantizar su seguridad. Su papel fue clave para evitar riesgos en un entorno exigente como la Serra, especialmente teniendo en cuenta la duración y dureza del trayecto.

No es la primera vez que el joven se enfrenta a un desafío de este tipo. Anteriormente, ya había completado un recorrido que unía el kilómetro 0 de Madrid con el punto más alto de la ciudad en unas 16 horas. Con este nuevo reto en Mallorca, eleva el nivel de exigencia y consolida su perfil dentro de los desafíos de resistencia.

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En busca de nuevos retos… y compañeros

Tras completar la travesía, Fernando ha lanzado un mensaje a su comunidad: busca a otros “locos” que hayan hecho algo similar o que quieran intentarlo. La idea es seguir explorando este tipo de retos extremos y conectar con personas que compartan esa misma inquietud por llevar el cuerpo al límite. Una historia que combina deporte, aventura y una clara voluntad de superación en uno de los entornos más exigentes de Mallorca.