Inmaculada Andrés, madre de Leticia Rosino: "Mi hija está en el cementerio y su asesino saldrá de prisión"

Inmaculada Andrés , nacida en 1963 en la localidad zamorana de Sesnández visita el cementerio todo los días. "Voy a tocar una piedra fría. Es la manera de estar en contacto con ella", dice. La semana pasada junto a otras cinco familias con víctimas asesinadas por menores entregaron en el Congreso de los Diputados 130.000 firmas. Unas 26.000 las recogió ella en Zamora durante ocho años tras la violación y asesinato de su hija Leticia Rosino. Una a una, explica. "Pero que más da 50 que 130.000 firmas", se pregunta e inquiere a su vez a los representantes políticos: "¿Por qué no escuchan a las familias. Esto no es política". Ella entregó su cajón de firmas en ventanilla. El resto fueron online.

Es Inmaculada una mujer ágil y sonriente, de habla vivaz e ininterrumpida. Aparenta fortaleza. "No es así. Si rascas un poco enseguida aparecerán las lágrimas. El dolor va por dentro", advierte. Es consciente de lo espinosoque supone reclamar un endurecimiento de las penas para los menores que han cometido delitos de extrema gravedad y afirma creer en la reinserción, pero señala la amplitud de matices que existen y defiende su posición con la fuerza de una madre.

El 3 de mayo el autor de la violación y muerte de Leticia Rosino saldrá de la cárcel. La Plaza Mayor de Tábara acogerá un acto de recuerdo. Inmaculada leerá un manifiesto «El día 3 hará 8 años que enterramos a Leticia, el mismo día que saldrá de prisión. Es mi regalo del Día de la Madre», explica con una sonrisa que no disimula la amargura. En esta entrevista habla de su lucha por conseguir que la Ley del Menor endurezca las penas para casos como el del asesino de Leticia: «Ocho años de cárcel no bastan», zanja.

Unión y movilización en redes

Inmaculada describe que la recogida de firmas para exigir una reforma de la Ley del Menor ha sido un proceso “largo, complicado y doloroso”. Explica que comenzó inmediatamente después del crimen, con manifestaciones y firmas físicas que ella misma reunía “una a una”, lo que implicaba relatar su caso a diario. La creación de la Fundación Leticia Rosino permitió continuar la iniciativa al considerar que la legislación vigente era insuficiente para responder a delitos de extrema gravedad. La aparición de nuevos casos y la movilización en redes sociales facilitaron la unión de varias familias y la entrega conjunta de más de 130.000 firmas en el Congreso.

Andrés detalla que ella sola reunió 26.000 firmas físicas, pero subraya que el número total es irrelevante frente al objetivo de ser escuchados. Considera “vergonzoso” que las familias deban recurrir a este mecanismo para reclamar cambios legislativos y denuncia que los delitos graves cometidos por menores son frecuentes, aunque muchos no trascienden por la protección legal de su identidad.

Inmaculada Andrés durante la entrevista. / J. A. G.

La madre de Leticia sostiene que una vida no puede equivaler a ocho años de internamiento, que fue la condena impuesta al autor del crimen, ampliada por la violación. Recuerda que el joven tenía 16 años cuando asesinó a su hija y saldrá en libertad con 24, mientras que Leticia “está en el cementerio”. Por ello, afirma que en delitos de asesinato y violación cometidos por menores debería aplicarse la prisión permanente revisable, que sí contempla la ley, y expresa que, en su opinión, la pena justa sería la cadena perpetua, aunque reconoce que esta no existe en el ordenamiento jurídico español.

Andrés asegura que ninguna institución le ha informado oficialmente del recorrido penitenciario del autor del crimen. Explica que, por vías informales, supo que pasó por el centro de menores de Zambrana y posteriormente por la cárcel de Topas, desde donde fue trasladado a otro centro del norte por motivos de seguridad. Tampoco ha recibido confirmación oficial de su excarcelación, aunque sabe que se producirá al cumplirse los ocho años de condena.

Inmaculada observa la fotografía de Leticia en la que fue su habitación. / J. A. G.

La noticia de la inminente libertad del condenado le generó impotencia y “rabia”. Describe que el duelo es permanente y que la ausencia de su hija continúa presente en cada objeto y espacio de su vida cotidiana. Asegura que, pese al paso del tiempo, la pérdida sigue siendo irreparable y que la vida familiar quedó marcada para siempre.

Antes del asesinato, Andrés conocía la Ley del Menor de forma superficial y no imaginaba que delitos tan graves pudieran conllevar penas tan reducidas. Considera que la sociedad ha cambiado en 20 años y que la ley no se ha adaptado a una realidad en la que observa un incremento de violaciones y agresiones cometidas por menores. Aunque cree en la reinserción para delitos leves, sostiene que no puede aplicarse del mismo modo a crímenes como el asesinato y la violación.

Inmaculada con el cartel que la semana pasada exhibió a las puertas del Congreso de los Diputados junto a otras familias. / J. A. G.

Andrés afirma que no puede confiar en informes favorables sobre la evolución del autor del crimen, ya que no tiene forma de saber si su arrepentimiento es auténtico o fingido. Expresa que le gustaría que el joven reflexionara sobre el daño causado y que incluso pudiera pedir perdón, aunque considera que en este caso sería difícil que ello tuviera un valor reparador.

La madre de Leticia critica que, en ocho años, ninguna institución estatal se haya puesto en contacto con ella para ofrecer apoyo psicológico, jurídico o social. Reclama que el Gobierno y el Ministerio de Justicia escuchen a las familias afectadas antes de abordar una reforma de la Ley del Menor y que se diferencien claramente los distintos tipos de delitos cometidos por menores, desde el bullying hasta los homicidios.

Noticias relacionadas

Inmaculada mostrando la última fotografía que se hizo con su hija Leticia. / J. A. G.

Tras entregar las firmas en el Congreso, Andrés considera que ahora corresponde a los partidos “sentarse y llegar a un acuerdo”. Reprocha que las decisiones legislativas dependan de intereses partidistas y reclama que, en este caso, se actúe pensando en la sociedad y en la gravedad de los hechos. Defiende que la unión de las familias y de la ciudadanía es esencial para impulsar cambios y dar visibilidad a un problema que, según afirma, puede afectar a cualquiera.