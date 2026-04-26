Se establece un servicio alternativo por carretera entre La Plana-Picamoixons y Sant Vicenç de Calders por obras de mejora

A partir del lunes 4 de mayo y durante aproximadamente dos meses, las actuaciones de mejora de la infraestructura que ejecuta Adif entre La Plana-Picamoixons y Sant Vicenç de Calders obligarán a desviar la circulación de la línea R13 por Reus. Para cubrir el tramo afectado, Renfe pondrá en marcha un servicio alternativo de autobuses.

Con el fin de mantener la movilidad de los viajeros, el servicio de la R13 (Estació de França - Valls - Lleida) se organizará de la siguiente manera:

R13 Estació de França - Sant Vicenç de Calders: funcionamiento según la oferta prevista debido a las obras entre Sitges y Garraf.

funcionamiento según la oferta prevista debido a las obras entre Sitges y Garraf. R13 Sant Vicenç de Calders - La Plana - Picamoixons - Lleida: desde el 4 de mayo, los trenes entre Sant Vicenç de Calders y La Plana-Picamoixons circularán desviados por Reus, igual que la línea R14.

desde el 4 de mayo, los trenes entre Sant Vicenç de Calders y La Plana-Picamoixons circularán desviados por Reus, igual que la línea R14. El tramo entre La Plana-Picamoixons y Sant Vicenç de Calders (vía Valls) contará con transporte alternativo por carretera.

contará con transporte alternativo por carretera. La línea RT1 ajustará algunos de sus horarios para combinar su servicio habitual con los trenes desviados de la R13.

ajustará algunos de sus horarios para combinar su servicio habitual con los trenes desviados de la R13. La línea R14 seguirá operando con su recorrido habitual sin modificaciones.

Alteraciones los días 1 y 2 de mayo en las líneas R14 y RT1

En los días previos al inicio de estas obras, el 1 y 2 de mayo, Adif llevará a cabo trabajos de mejora entre La Plana-Picamoixons y Reus. Estas actuaciones obligarán a establecer un servicio alternativo por carretera entre La Plana-Picamoixons y Tarragona para garantizar la movilidad de los usuarios.

La operación de la R14 será la siguiente:

R14 Estació de França - Sant Vicenç de Calders: servicio según la planificación prevista por las obras entre Sitges y Garraf.

servicio según la planificación prevista por las obras entre Sitges y Garraf. R14 Sant Vicenç de Calders - La Plana-Picamoixons - Lleida: durante los días 1 y 2 de mayo , los trenes circularán entre Sant Vicenç de Calders y La Plana-Picamoixons desviados por Valls, igual que la R13. Las estaciones intermedias entre Sant Vicenç de Calders, Tarragona y Reus dispondrán del servicio de la línea R15.

durante los días , los trenes circularán entre Sant Vicenç de Calders y La Plana-Picamoixons desviados por Valls, igual que la R13. Las estaciones intermedias entre Sant Vicenç de Calders, Tarragona y Reus dispondrán del servicio de la línea R15. La RT1 y la conexión R14 Tarragona - Lleida contarán con autobuses alternativos entre Tarragona y La Plana-Picamoixons, coordinados con la línea R13.

contarán con autobuses alternativos entre Tarragona y La Plana-Picamoixons, coordinados con la línea R13. La R13 mantendrá su recorrido habitual en todo momento.

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Toda la información relacionada con estos cambios en el servicio, incluidos los horarios de trenes y autobuses, estará disponible en las páginas web rodaliesdecatalunya.cat y renfe.com. También se podrá consultar a través del teléfono de información, la aplicación de Rodalies de Catalunya y en los perfiles de redes sociales @rodalies y @renfe.