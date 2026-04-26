El “día espejo” del eclipse solar: esta semana podrás comprobar cómo se verá desde tu ubicación

Un mapa para comprobarlo</h2><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!--[--><!--[--><!----><!--]--><!--[--><!----><!--]--><!--[--><!----><!--]--><!--[--><!----><!--]--><!--]--><!----><!----><!--]--><!--[--><!----><!----><!--[--><p class="ft-text">El Instituto Geográfico Nacional ha desarrollado <strong>tanto un mapa como una página web</strong> en la que se incluye una animación que muestra cómo avanzará la sombra generada por la superposición de la luna sobre el sol.</p><!--]--><!----><!----><!----><!----><!----><!--[--><!----><!----><!--]--><div class="_mo_recs_tpi" data-recs="3" style="min-height:225px;position:relative;"><p class="ft-mol-related__header">Noticias relacionadas</p><!----></div><!----><!----><!----><!----><!--[--><!--[--><!----><!--]--><!--[--><!----><!--]--><!--[--><!----><!--]--><!--[--><!----><!--]--><!--]--><!----><!----><!--]--><!--[--><!----><!----><!--[--><p class="ft-text">Además, para quienes deseen obtener datos más detallados de un punto concreto,<strong> la herramienta incorpora un buscador </strong>donde es posible introducir una ciudad o dirección. De este modo, se pueden consultar aspectos como la visibilidad en esa ubicación, la duración del fenómeno, la hora de inicio, el momento de máxima cobertura o el tiempo durante el que será observable.</p><!--]--><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!--[--><!--[--><!----><!--]--><!--[--><!----><!--]--><!--[--><!----><!--]--><!--[--><!----><!--]--><!--]--><!----><!----><!--]--><!--[--><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!--[--><!--[--><!----><!--]--><!--[--><!----><!--]--><!--[--><!----><!--]--><!--[--><!----><!--]--><!--]--><!----><!----><!--]--><!--[--><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!--[--><!--[--><!----><!--]--><!--[--><!----><!--]--><!--[--><!----><!--]--><!--[--><!----><!--]--><!--]--><!----><!----><!--]--><!--]--><!--[--><!----><!--[--><!--]--><!----><div class="ft-mol-tagsNews"><h3 class="ft-mol-tagsNews__title">TEMAS</h3><ul class="ft-mol-tagsNews__tags"><!--[--><!--[--><li class="ft-tag ft-tag--sm ft-tag--linkBasis"><a href="/es/temas/verano-21492" target="_self" title="Verano" class="ft-link ft-link--secondary">Verano</a></li><!--]--><!--[--><li class="ft-tag ft-tag--sm ft-tag--linkBasis"><a href="/es/temas/eclipses-23591" target="_self" title="Eclipses" class="ft-link ft-link--secondary">Eclipses</a></li><!--]--><!--]--></ul></div><!--[--><!----><div id="bloque_bajo_noticia" class="ft-ad ft-ad--taboola"></div><!----><!----><!--]--><a id="comments" name="comments" title class="ft-anchor ft-anchor--absolute ft-helper-spacer-voffset-xlg"><!--[--><!--]--></a><span></span><!--]--></div><!--]--><!----></div><div class="ft-layout-grid-flex__colXs-12 ft-layout-grid-flex__colSm-1 ft-layout-grid-flex__colFirst-xs"><!--[--><div class="ft-mol-rrss-column ft-mol-rrss-columnSticky ft-mol-rrss-column--has-modal"><div class="ft-mol-rrss-column__items"><button type="button" name="modal-trigger" class="ft-btn-nav ft-btn-nav--share ft-btn-nav--bordered" data-target="modalRrrssShare" data-toggle="ft-mol-modal" title="Abrir capa con las redes sociales para compartir"><span class="ft-btn-rrss__text">Compartir por redes sociales</span><span class="ft-btn-nav__icon"></span></button><button type="button" name="go-to" class="ft-btn-nav ft-btn-nav--favorite ft-btn-nav--bordered" title="Guardar en favoritos"><span class="ft-btn-nav__icon"></span></button><ul class="ft-list-block"><li class="ft-list-block__item"><a href="#comments" title="0 Comentarios" class="ft-link" data-share-button="comment"><!--[--><svg class="ft-list-block__icon" width="18" height="18" viewBox="0 0 24 24" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"><path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M16.4236 2.53201C14.1571 1.71909 11.5187 1.61302 9.1977 2.11152C4.63029 3.09249 2.43896 6.1594 1.78492 9.39422C1.45469 11.0275 1.51949 12.7008 1.88128 14.1575C2.24549 15.6239 2.89469 16.8108 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id="tabpanel"><div role="tablist" aria-label="Secciones del contenido" class="ft-mol-tabs__list"><!--[--><button type="button" role="tab" class="ft-mol-tabs__tab">Lo más leído</button><button type="button" role="tab" class="ft-mol-tabs__tab">Lo último</button><!--]--></div><span class="ft-mol-tabs__bar"></span><div class="ft-mol-tabs__contents"><!--[--><div id="tabpanel_0" role="tabpanel" class="ft-mol-tabs__content"><div class="ft-mol-rankingNews"><ol class="ft-list ft-list--numbered"><!--[--><li class="ft-list__item"><!----><a href="https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20260424/juez-barcelona-declara-cantante-francisco-localizado-guardia-civil-129488673" target="_self" title="El cantante Francisco declarará ante el juez tras ser localizado por la Guardia Civil" class="ft-link ft-link--secondary ft-mol-rankingNews__text">El cantante Francisco declarará ante el juez tras ser localizado por la Guardia Civil</a></li><li class="ft-list__item"><!----><a 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class="ft-list__item"><!----><a href="https://www.elperiodico.com/es/ocio-y-cultura/20260424/arabia-saudi-rompe-acuerdo-financiero-129482827" target="_self" title="Arabia Saudí rompe su acuerdo financiero de 200 millones con la Met Opera por la guerra en Irán, según NYT" class="ft-link ft-link--secondary ft-mol-rankingNews__text">Arabia Saudí rompe su acuerdo financiero de 200 millones con la Met Opera por la guerra en Irán, según NYT</a></li><li class="ft-list__item"><!----><a href="https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20260423/padre-denuncia-hija-diabetes-comedor-escolar-fata-apoyos-escuela-inclusiva-129427561" target="_self" title="Un padre denuncia que su hija con diabetes ha estado meses sin poder ir al comedor escolar por falta de recursos" class="ft-link ft-link--secondary ft-mol-rankingNews__text">Un padre denuncia que su hija con diabetes ha estado meses sin poder ir al comedor escolar por falta de recursos</a></li><li class="ft-list__item"><!----><a 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ft-mol-modNews__dataPrimary">15:15</time><div class="ft-mol-headband ft-mol-headband--branded"><div class="ft-mol-headband__logo"> <!----></div></div></div><a href="https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20260426/dia-espejo-eclipse-solar-semana-comprobar-ubicacion-dv-129482382" target="_self" title="El “día espejo” del eclipse solar: esta semana podrás comprobar cómo se verá desde tu ubicación"><!--[--><img src="https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/eb2c5956-a6c0-47d1-b0ac-3aa50bf35635_16-9-discover-aspect-ratio_320w_0_x301y162.webp" width="16" height="9" alt="El “día espejo” del eclipse solar: esta semana podrás comprobar cómo se verá desde tu ubicación" class="ft-mol-modNews__contentImage" loading="lazy"><!--]--></a></div><div class="ft-mol-modNews__article ft-helper-branded"><div class="ft-mol-modNews__content"><!----><h3 class="ft-mol-modNews__contentText"><!--[--><a 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veinte mujeres y a un hombre para que se prostituyeran en dos chalés donde les alquilaban habitaciones en la Playa de Palma"><!--[--><img src="https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/4b85b628-72b0-4ade-bb35-9708492531a7_16-9-discover-aspect-ratio_320w_0_x850y425.webp" width="16" height="9" alt="Detienen a una pareja por captar a veinte mujeres y a un hombre para que se prostituyeran en dos chalés donde les alquilaban habitaciones en la Playa de Palma" class="ft-mol-modNews__contentImage" loading="lazy"><!--]--></a></div><div class="ft-mol-modNews__article ft-helper-branded"><div class="ft-mol-modNews__content"><!----><h3 class="ft-mol-modNews__contentText"><!--[--><a href="https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20260426/establece-servicio-alternativo-carretera-plana-129540736" target="_self" title="Se establece un servicio alternativo por carretera entre La Plana-Picamoixons y Sant Vicenç de Calders por obras de mejora" class="ft-link ft-link--secondary">Se establece un servicio 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evitar atascos, aglomeraciones y emergencias médicas" class="ft-link ft-link--secondary">Los mejores lugares para ver el eclipse solar total de agosto: claves para evitar atascos, aglomeraciones y emergencias médicas</a><!--]--></h3><!----><time datetime="13:16" class="ft-mol-modNews__data ft-mol-modNews__dataPrimary">13:16</time><div class="ft-mol-headband ft-mol-headband--branded"><div class="ft-mol-headband__logo"> <!----></div></div></div><a href="https://www.elperiodico.com/es/ciencia/20260426/mejores-lugares-ver-eclipse-solar-total-agosto-espana-dv-129367077" target="_self" title="Los mejores lugares para ver el eclipse solar total de agosto: claves para evitar atascos, aglomeraciones y emergencias médicas"><!--[--><img src="https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/2a338078-9912-45ee-8313-75035a16244c_16-9-discover-aspect-ratio_320w_0.webp" width="16" height="9" alt="Los mejores lugares para ver el eclipse solar total de agosto: claves para evitar atascos, aglomeraciones y 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franja de totalidad. También es necesario poder ver el sol sobre el horizonte.\u003C/p>",{"data":661,"type":657},"\u003Cp class=\"ft-text\">Y eso no es posible desde todos los puntos, ni siquiera dentro de la franja desde la que se verá cómo el sol es cubierto por la luna totalmente. Pero para comprobar si, en determinada ubicación, se verá bien el eclipse total del 12 de agosto, \u003Cstrong>hay un día perfecto para hacer la prueba.\u003C/strong>\u003C/p>",{"data":663,"type":657},"\u003Cp class=\"ft-text\">Esa fecha concreta que sirve para evaluar si un lugar reúne buenas condiciones de observación es\u003Cstrong> el 29 de abril. \u003C/strong>A esta jornada se le conoce como el “día espejo” del eclipse, ya que permite prever con bastante exactitud el recorrido que seguirá el sol en el cielo el 12 de agosto.\u003C/p>",{"data":665,"type":668},{"level":666,"text":667,"indent":-1,"align":-1},"h2","¿Por qué el 29 de abril?","heading",{"data":670,"type":657},"\u003Cp class=\"ft-text\">¿Por qué esa fecha? Durante el eclipse del 12 de agosto de 2026, el sol se situará muy próximo al horizonte, por lo que escoger correctamente el punto de observación resulta fundamental. Para verificar si se podrá ver desde el punto escogido,\u003Cstrong> el 29 de abril es ideal, porque ese día se encuentra aproximadamente a la misma distancia del solsticio de verano que el propio eclipse\u003C/strong> —unos 52 días antes y después—. Esta simetría hace que la trayectoria solar en ambos días sea muy similar.\u003C/p>",{"data":672,"type":657},"\u003Cp class=\"ft-text\">En la práctica,\u003Cstrong> el sol se ocultará casi en el mismo punto del horizonte\u003C/strong> y alcanzará una altura comparable. Esto implica que cualquier obstáculo —como edificaciones, árboles o relieves del terreno— afectará de forma prácticamente idéntica en ambas ocasiones. Es decir, que este 29 de abril será una referencia muy útil para confirmar si el lugar elegido es adecuado.\u003C/p>",{"data":674,"type":668},{"level":666,"text":675,"indent":-1,"align":-1},"¿Cómo hacer la comprobación?",{"data":677,"type":657},"\u003Cp class=\"ft-text\">En resumen, un lugar puede considerarse adecuado para observar el eclipse si, en él, el sol permanece visible y sin obstáculos. Esta comprobación puede hacerse\u003Cstrong> entre las 19:30 y las 20:30 del 29 de abril aproximadamente, \u003C/strong>una franja que coincide con el periodo en el que la luna irá cubriendo progresivamente el sol en agosto.\u003C/p>",{"data":679,"type":657},"\u003Cp class=\"ft-text\">En la práctica, lo que se debe hacer para comprobarlo es situarse en el lugar en el que se prevea observar el eclipse (la calle, un punto de observación en el medio rural, una terraza) y ver la puesta de sol. Si en ese momento algo impide la visión, ocurrirá lo mismo en agosto. Si, por el contrario, se percibe completa, es un buen punto para ver el eclipse de este verano.\u003C/p>",{"data":681,"type":657},"\u003Cp class=\"ft-text\">Es el día en que las condiciones serán más semejantes al día real del eclipse, pero también puede hacerse la comprobación en\u003Cstrong> los días inmediatamente siguientes o anteriores\u003C/strong>, aunque habrá una ligera diferencia. Desde el 25 hasta el 4 de mayo pueden ser buenos días para comprobar qué nivel de visibilidad del eclipse habrá en agosto desde un punto concreto.\u003C/p>",{"data":683,"type":687},{"code":684,"id":685,"name":686,"title":-1},"\u003Cdiv data-widget=\"free_html_generator1\">

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De este modo, se pueden consultar aspectos como la visibilidad en esa ubicación, la duración del fenómeno, la hora de inicio, el momento de máxima cobertura o el tiempo durante el que será observable.\u003C/p>",{"data":696,"type":657},"\u003Cp class=\"ft-text ft-helper-align-center\">\u003C/p>",{"data":696,"type":657},[],[700,704,707],{"type":701,"data":702},"subtitle-tag",{"text":703,"level":666},"Para poder observarlo no solo es necesario estar en la franja de totalidad, también es necesario poder ver el sol sobre el horizonte",{"type":701,"data":705},{"text":706,"level":666},"\u003Ca class=\"ft-link ft-link--decoration\" href=\"/es/ciencia/20251121/eclipse-solar-observatorios-cataluna-dv-123809428\" target=\"_blank\">Estos son los 27 observatorios de Catalunya donde se podrá ver el eclipse 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