¿Por qué las renovables son estratégicas?

El gran apagón del año pasado, del que se cumplirá un año este próximo martes, generó el caldo de cultivo para las teorías conspirativas y narrativas contra las energías renovables. Esta efeméride coincide ahora con otra crisis energética, provocada por la guerra en Oriente Medio, con declaraciones que vuelven a poner a las renovables en el punto de mira. No obstante, una de las lecciones que se extrae del cierre del estrecho de Ormuz es la dependencia de Europa de las energías fósiles y el papel estratégico de las renovables para un sistema energético más resiliente.

La Agencia Internacional de Energías Renovables (IRENA) afirma en un informe que los países que han invertido en renovables están “menos expuestos” a la crisis actual, y señala a España y Portugal, cuyos esfuerzos en renovables, apunta, les proporciona “una importante protección frente a la actual volatilidad de los precios”.

En España, según detalla la agencia con datos del 'think tank' energético Ember, las renovables han conseguido que el gas influya en el precio del 15% de las horas de media. En Italia, que es más dependiente, el gas influye en el 89% de las horas.

La electricidad se encarece cuando sube el peso del gas

Los datos muestran que, cuanto mayor es el peso del ciclo combinado de gas en la producción eléctrica diaria, más cara es la electricidad, según un análisis propio de Verificat a partir de cifras diarias de Red Eléctrica del mix eléctrico y de precios de la electricidad. Es decir, que en los días en que el sistema depende más del gas, los precios suben.

Visualización de los precios.

Lo contrario también es cierto: en los días que las renovables abastecen más, el precio del MWh, que no incluye los impuestos y peajes que pagan hogares y empresas sino únicamente el resultado del pool eléctrico en el mercado mayorista, es más bajo para los consumidores. Los cálculos tienen en cuenta todos los días desde 2023, año en el que el mercado eléctrico volvió a una actividad similar a la que tenía antes de la invasión rusa de Ucrania.

Visualización de la evolución.

Desde 2014 hasta hoy, España ha aumentado el peso de las energías renovables en la producción eléctrica. Mientras que las energías eólica, solar fotovoltaica, hidroeléctrica y otras renovables suponían un 41% de la producción eléctrica en 2014, su peso en 2025 fue del 55%, según Red Eléctrica.

En paralelo, en el último lustro, tanto España como Portugal, que coinciden en precios, han reducido el precio anual promedio de la electricidad por debajo de otros países europeos, según Red Eléctrica, que reúne datos de Alemania, Bélgica, España, França, Países Bajos y Portugal desde abril del 2020.

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Las diferencias provienen de la capacidad de los países de reducir las horas en las que el gas es determinante en la generación eléctrica, según explica el Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA). La correlación entre el precio de la electricidad y el gas es mayor en Alemania o Italia, mientras que baja en Francia, donde predominan las nucleares, y en España y Portugal, donde las renovables limitan la influencia del gas a cortos períodos.

El mercado eléctrico en la Unión Europea tiene un funcionamiento “marginalista” que adopta el precio de cada hora en función de la tecnología más cara que entre al pool eléctrico en cada momento.

En cuanto al precio final que pagan los hogares y las empresas, que suma peajes e impuestos al precio mayorista, España queda por debajo de la media europea, según los últimos datos de Eurostat del primer trimestre del 2025, aunque 15 estados miembros tienen electricidad más barata.

Si se cumplen los escenarios en energías renovables del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) del Gobierno de España, el precio mayorista de la electricidad puede reducirse en un 50% adicional en 2030, según el Banco de España.

Pese a ello, el regulador español matiza que el futuro “es aún muy incierto”, y que estará condicionado por factores como el ritmo de ejecución de las inversiones en renovables, la intensidad de la electrificación de la economía, la adaptación de la demanda al patrón horario de la generación renovable, o el desarrollo de tecnologías para almacenar excedentes.

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La ampliación de las energías renovables sigue la tendencia global. En 2025, las renovables superaron por primera vez en 100 años a la generación eléctrica por carbón a nivel global, según el Global Electricity Review 2026. Además, la energía solar y la eólica cubrieron por sí solas prácticamente la totalidad del aumento de la demanda eléctrica, una tendencia mundial que encaja con la necesidad de una mayor soberanía energética en Europa para reducir el impacto de los vaivenes geopolíticos.