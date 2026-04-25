Renfe ficha a 25 trabajadores para reforzar el 'cerebro' de Rodalies en la estación del Clot

La crisis de movilidad ferroviaria que se originó en Catalunya a raíz del accidente de Gelida hizo retocar muchos aspectos de la red, pero el mal estado de Rodalies ya se había dejado notar durante años y meses antes, así que Renfe ya había dado algunos pasos para poner remedio al vía crucis diario de muchos usuarios. Una de las últimas mejoras es la incorporación de 25 nuevos técnicos gestores de incidencias para el Centro de Gestión de Operaciones (CGO) de Rodalies de la estación de El Clot. Con ellos ya son 68 los trabajadores del 'cerebro' de Rodalies en El Clot.

Esta contratación ha sido diferente de otras anteriores. Hasta ahora, todos los trabajadores del CGO provenían de otros departamentos de Renfe y recibían "una formación muy general", según admiten fuentes de la propia compañía. En cambio, estos nuevos 25 empleados, que habían superado un proceso de selección previo, han sido formados durante cuatro meses con un programa centrado únicamente en los detalles de Rodalies. "Queda camino por hacer, pero hemos comenzado a ir a mejor", aseguran fuentes de la operadora ferroviaria.

Los 25 técnicos han recibido formación centrada únicamente en las especificidades de Rodalies

El futuro de este centro de gestión, que se ocupa de coordinar 272 trenes, 982 circulaciones diarias y a 900 maquinistas, no solo pasa por las manos de estos nuevos técnicos, sino también por una mejor coordinación con el Centro de Regulación de Circulación (CRC) que Adif tiene en la estación de França. La idea a largo plazo es que Adif –quien cuida de las vías y de la infraestructura– y Renfe –que se ocupa de la planificación y de los maquinistas–trabajen en un mismo centro común en el plazo de unos años.

Un futuro conjunto Renfe-Adif

De momento, ya se han dado algunos pasos en esta dirección. En los últimos meses, se ha reforzado el equipo de personal de Renfe que trabaja directamente en el centro de control de Adif –hasta tres operarios por turno– para informar desde allí a sus compañeros. Que ambos centros trabajen como uno solo no es algo baladí y ha de suponer una mejora sustancial de uno de los principales puntos débiles de la actual red de Rodalies: la información a los usuarios.

Basta con echar un ojo a cómo funciona el sistema de gestión de incidencias, que depende directamente del centro de El Clot. La incidencia llega hasta las dependencias de Renfe con un aviso del propio maquinista o de Adif. Una vez ha pasado por El Clot, se procede, por un lado, a avisar directamente por megafonía a los pasajeros afectados y, a la vez, se activa el protocolo del Centro de Gestión de Rodalies. El técnico de operaciones y el jefe del centro dan las directrices para gestionar la incidencia sobre el terreno. Suelen ser demoras planificadas, supresiones de servicios o bien el establecimiento de un servicio alternativo por carretera.

Una vez diseñado el plan de respuesta, un técnico de Renfe decide cómo informar de la medida y por qué canales. Se ocupan tanto de las pantallas y los sistemas de megafonía de las estaciones como de las redes sociales, los SMS o las páginas web. El proceso puede alargarse en función del tipo y la gravedad de la incidencia, aunque no suele tardar más de diez minutos en algunos casos. Pese a que desde el centro del El Clot aseguran que la comunicación con Adif es permanente, trabajar desde un mismo lugar acortaría, por ejemplo, el tiempo que se tarda en informar de una incidencia en la infraestructura.

Más personal en estaciones claves

Sin embargo, la unión de ambas sedes es todavía un proyecto a largo plazo, por lo que Renfe ha adoptado otras medidas más inmediatas para mejorar la información llega a sus usuarios. En concreto, desde mediados de febrero, el centro de control de El Clot tiene desplegados trabajadores en estaciones como Mataró, Castelldefels, Granollers Centre, L'Hospitalet o Sant Celoni. Son 'cabeceras intermedias', es decir, estaciones en las que algunos trenes acaban sus trayectos y otros simplemente se detienen antes de proseguir su trayecto.

En estas estaciones se suelen producir pequeñas incidencias de última hora para las que no da tiempo a actualizar las pantallas informativas y, muchas veces, tampoco la megafonía. Así, por ejemplo, puede anunciarse por los altavoces la salida de un tren por la vía 5, y que acabe saliendo otro tren estacionado en la vía 2, lo que provoca confusión entre los pasajeros y carreras por los andenes. Los trabajadores del centro de control de Rodalies desplegados en estas estaciones reciben la información directamente de El Clot y la transmiten lo más rápido posible entre los pasajeros. "Por primera vez, estamos saliendo del centro para conocer la realidad", celebran fuentes de la compañía ferroviaria.

Pendientes de la app en tiempo real

Otra de las cuentas pendientes de Rodalies con sus usuarios, y que también pende del centro de control de El Clot, es la distribución de información a tiempo real. Ya hace meses que Renfe trabaja con la idea de desarrollar una nueva 'app' que informe de los trenes con más precisión que las herramientas disponibles actualmente. De momento, sin embargo, los usuarios deberán seguir conformándose con los portales web que muestran los trenes a tiempo real. Desde la compañía aseguran que están estudiando cómo mejorarlos, pero que llevan demasiado poco tiempo activos como para emitir un juicio sobre su funcionamiento hasta la fecha.