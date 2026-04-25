Núria Parlon, consellera de Interior: "Queremos dejar claro a los multirreincidentes que Catalunya es un lugar difícil para delinquir"

El plan de choque contra la multirreincidencia no solo ha servido para atacar este fenómeno criminal, sino que ha supuesto un cambio de mentalidad en materia de seguridad en Catalunya.

Ese era nuestro objetivo al desplegar la estrategia Kanpai: acabar con la sensación de impunidad que podían tener los delincuentes persistentes y dejarles claro que Catalunya es un lugar difícil para actuar. Se trata del 10% de los delincuentes, pero son responsables del 39% de los delitos que se cometen, por eso queremos sacarlos de la circulación y que no sigan actuando como si no pasara nada.

¿Se ha roto el círculo de la impunidad?

El plan Kanpai es una estrategia policial ganadora, un punto de inflexión que, junto con la nueva ley contra la multirreincidencia que entró en vigor el 9 de abril, nos permite tener más medios para disuadir al delincuente de cometer delitos. Rompemos el círculo de impunidad también gracias a la tarea de los juzgados y a la posibilidad de establecer órdenes de alejamiento de zonas en las que delinquen, de modo que los criminales se sienten claramente interpelados.

"En los dispositivos Kanpai hemos recuperado 2.000 móviles robados en el área metropolitana"

¿Ha mejorado la percepción de seguridad de la ciudadanía?

Hablo con mucha gente de todas partes y me dicen que ven más policía en la calle y que eso hace que se sientan más seguros. Queda mucho por hacer, pero en reuniones que mantengo o en las juntas de seguridad siempre se valora muy bien este aumento de la presencia policial. Detrás hay una estrategia para combatir la delincuencia que te molesta en el día a día o que te roba el teléfono móvil... En los dispositivos Kanpai hemos recuperado 2.000 de ellos en el área metropolitana...

¿En qué medida ha bajado la delincuencia con el plan Kanpai?

El 80% de los delitos en Catalunya son patrimoniales. En este primer trimestre del año estamos un 7,1% por debajo de la media de delitos registrados en el mismo periodo entre 2022 y 2025: son 9.050 delitos menos. Los robos con violencia han bajado en 10.277 casos este primer trimestre si se compara con 2022. También han descendido los robos en los que se usa la intimidación, que han bajado un 8,1% y son los que impactan más en la percepción de seguridad. Los robos con fuerza en domicilios se han reducido un 11,2%. Por tanto, la evolución es positiva gracias a las herramientas contra la multirreincidencia. Hay que ser prudente con los datos, pero queremos consolidar una tendencia a la baja que sea estructural, no solo fruto de acciones concretas.

"Los delitos en autopistas y vías rápidas han descendido un 37%"

Pero el Kanpai se lleva a todos los ámbitos.

El plan Kanpai nos permite intervenir cuando detectamos un problema. Por ejemplo, para combatir los robos y hurtos en autopistas y vías rápidas. Actuamos desde principios de año y los delitos han bajado un 37%. También haremos el Kanpai bus en el marco del transporte público. Lo usaremos para combatir delitos que cada vez son más persistentes.

Han puesto más agentes en las calles siguiendo criterios de inteligencia policial para tener la máxima efectividad.

Los dispositivos Kanpai se coordinan con otras fuerzas policiales y son flexibles. Compartimos información con otras policías y montamos una estrategia, en la que también contamos con seguridad privada, para acabar con una problemática delincuencial que genera inseguridad, como, por ejemplo, la que puede ocurrir en el transporte público. Tras el Kanpai, ponemos en funcionamiento el plan Confianza para trabajar la proximidad de los agentes con la población. Con la ampliación de la plantilla de Mossos tendremos más recursos para intervenir en cuestiones de convivencia y civismo y mejoraremos las percepciones de seguridad, así como la mediación.

La consellera d'Interior Núria Parlon / Ferran Nadeu

¿El plan de choque ha hecho que se vayan multirreincidentes de Catalunya?

Hemos practicado muchas detenciones y estas tienen un efecto disuasorio. Siempre existe el debate de que, cuando se presiona en un lado, la delincuencia se va a otro, pero los delincuentes se encuentran en las zonas más pobladas y más turísticas. Por este motivo el plan se aplica en toda Catalunya.

"Con la ampliación de la plantilla de Mossos tendremos más recursos para intervenir en cuestiones de convivencia y civismo"

¿El Kanpai es un referente en seguridad?

El hecho de poder identificar al delincuente con riesgo de persistencia y trabajar con una estrategia que se puede extender a todo el país, que se puede adaptar de acuerdo con las necesidades, puede ser un referente para otras comunidades autónomas con núcleos muy poblados. En Catalunya han crecido poblaciones pequeñas por la mejora de la movilidad y todas necesitan seguridad para que no se deteriore la convivencia. El Kanpai venía del plan Brida y del plan Tremall, pero ahora lo que hemos hecho es sumar capacidad, trabajar con estrategia preventiva e ir a buscar el problema allí donde se produce, coordinando todos los recursos.

¿Se reforzará el plan contra la multirreincidencia de cara al verano?

Este año aún lo podremos hacer con más solidez, porque salen 1.300 agentes de Mossos de la escuela y harán prácticas en diversos puntos del territorio, como las zonas turísticas, que aumentan la población. También se debe gestionar el espacio público en cuanto a, por ejemplo, seguridad, ruidos o molestias. La presencia policial también debe ser de proximidad.

Han crecido poblaciones pequeñas catalanas por la mejora de la movilidad y todas necesitan seguridad para que no se deteriore la convivencia

¿Aunque no sea de su competencia?

Ese es el gran reto. Construir seguridad más allá de la propia actividad de seguridad ciudadana. Con videovigilancia, protección, mejor iluminación en las calles, mediación e intervención comunitaria... Desde Mossos, pero con el resto de agentes sociales y educativos, podemos llevar a cabo estrategias que no sean autoritarias pero que funcionen. Todo ello genera un horizonte prudente, pero de esperanza, para reducir la delincuencia en Catalunya y mejorar la percepción de la gente en relación con su seguridad. Además, estoy convencida de que esto también contribuye a dar razones contra determinados discursos que perjudican la convivencia.

La consellera d'Interior Núria Parlon / Ferran Nadeu

¿Como los discursos que señalan a grupos concretos?

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Discursos que indirectamente estigmatizan con medias verdades. Y por eso es tan importante que seamos eficaces contra toda la delincuencia venga de donde venga. Y que trabajemos con una estrategia de proximidad para reforzar los vínculos entre la ciudadanía. Y aquí los Mossos y las policías locales pueden incorporarse a este trabajo de civismo que no hemos podido hacer durante bastantes años.