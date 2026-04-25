Muere un ganadero tras ser corneado por un toro en Beas de Segura (Jaén)

El joven ganadero Santiago Barrero San Román, ha muerto en la tarde de este viernes a los 33 años en Beas de Segura (Jaén) al ser corneado por un astado durante la celebración de los festejos de los toros ensogados de las fiestas de San Marcos de esta localidad jienense, declarados Fiestas de Interés Turístico de Andalucía.

Según se ha informado desde la Hermandad de San Marcos (organizadora de los festejos) y el Ayuntamiento del municipio, ha sido sobre las 19:00 horas cuando un toro ha embestido contra un hombre al que le propinó varias cornadas con diferentes trayectorias provocándole heridas abdominales, inguinales y torácicas.

Tras el grave suceso, el herido fue trasladado de inmediato a la enfermería instalada junto a la explanada de San Marcos, donde el equipo médico intervino de urgencia ante la extrema gravedad de las heridas que presentaba. Pese a los esfuerzos del personal sanitario por estabilizarle, su estado no mejoró y, en el intento de trasladarle a un centro hospitalario, falleció alrededor de las 20:00 horas.

El Servicio de Emergencias 112 de Andalucía alertó a Protección Civil, Policía Local y Guardia Civil, que se desplazaron hasta el lugar de los hechos.

Según ha informado la Asociación de Ganaderías de Lidia a través de la red social X, el fallecido es el Santiago Barrero San Román, propietario junto a su mujer Vanesa del hierro de Toros de San Román, fundado en 2022 y cuyas reses, de procedencia Torrestrella, pastan en Villamanrique (Ciudad Real).

El joven ganadero era nieto del también criador de reses bravas Antonio San Román, de cuya ganadería estuvo al frente antes de embarcarse en el proyecto familiar junto a su esposa.

"Lamentamos profundamente comunicar la triste perdida de nuestro joven ganadero Santiago Barrero San Román fallecido hoy 24 de abril tras una cornada mortal en Beas de Segura", recoge el mensaje de la Asociación de Ganaderías de Lidia.

También a través de la misma red social la Fundación Toro de Lidia confirmaba la noticia y enviaba su pésame "a familiares, amigos y compañeros", algunos de ellos, como los propietarios de los hierros de Montealto o Peñajara, o el matador de toros Tomás Rufo, se han sumado también a los mensajes de condolencias.

Desde el ámbito de la política, Paco Núñez, presidente del PP en Castilla-La Mancha, lamentaba la pérdida de Santiago Barrero, "una vida joven, ligada al campo y a nuestras tradiciones, que se apaga demasiado pronto", y Lucia Soledad Fernández Alonso, alcaldesa de San Sebastián de los Reyes (Madrid), mostraba su "profunda tristeza" por la muerte de una persona "muy querida" en el municipio y "marido de nuestra vecina Vanesa".

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Tras conocerse este trágico suceso, se han suspendido los festejos previstos para este viernes, aunque en principio la jornada del sábado se desarrollará con normalidad aunque se guardará un minuto de silencio en memoria de la víctima de estos festejos taurinos.