El ICE se dispone a deportar de EEUU a una familia egipcia después de que un juez ordenara su libertad

Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) han detenido a una familia egipcia que estuvo retenida durante casi un año, apenas dos días después de que un juez federal en Texas ordenara su liberación, y está en proceso de deportarlos, según informaron este sábado sus abogados.

"Detenidos nuevamente en el primer control de ICE, la deportación es inminente, se presentaron mociones de emergencia", informó a EFE el equipo legal que representa a la madre, Hayam El-Gamal, y sus cinco hijos, de entre 5 y 18 años.

En un comunicado posterior, los abogados explicaron que retornaron hoy a su domicilio en Colorado, donde ICE los arrestó y los subió a un avión con destino inicial al aeropuerto Willow Run de Detroit "y posteriormente fuera de Estados Unidos, a un lugar desconocido".

"Viola una orden judicial"

La defensa de la familia ha presentado mociones de emergencia en el Distrito Oeste de Texas y en el Quinto Circuito, así como una nueva petición de hábeas corpus en Colorado al considerar que "el intento de deportar a la familia El-Gamal viola una orden judicial federal y debe detenerse de inmediato".

Los integrantes de la familia egipcia fueron arrestados en junio del año pasado y trasladados al centro de Dilley -el único centro de detención para familias migrantes activo en EE.UU.-, después de que el exesposo de Hayam El-Gamal fuera señalado como el autor de un ataque contra una manifestación proisraelí en el estado de Colorado.

6.200 menores detenidos

El mismo día que la familia fue arrestada, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hizo dos publicaciones en su red Truth Social sobre el caso: "Podrían ser deportados tan pronto como esta noche" y "seis billetes sin retorno para la esposa de Mohamed y sus cinco hijos".

En el último año, más de 6.200 menores de edad han sido detenidos en centros para migrantes en Estados Unidos, según informaron los congresistas.