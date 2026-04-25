¿Cuándo es el Día de la Madre 2026 ? Estas son las fechas de todos los países

El Día de la Madre es una de esas fechas que siempre aparecen marcadas en el calendario cuando llega el mes de mayo. Es un día para rendir homenaje a un puntal fundamental de la familia, pero ¿se celebra el Día de la Madre 2026 en todo el mundo el mismo día?

Día de la Madre, en España

En España, el Día de la Madre se celebra el primer domingo del mes de mayo desde el año 1965, pero no siempre ha sido así. En un principio, el día de la festividad de todas las progenitoras era el 8 de diciembre, coincidiendo con la celebración de la Inmaculada Concepción de la Virgen María, patrona de España.

A partir de los años 60, Galerías Preciados, unos reconocidos almacenes de la época, empezaron a reclamar que se siguiera la tradición extranjera de conmemorar el Día de la Madre durante el mes de mayo. De esta forma, y durante un tiempo, se estuvo celebrando dos veces al año, hasta que finalmente la Iglesia decidió fijar la fecha para el primer domingo del mes de mayo, que este año es el día 3.

Fechas del Día de la Madre por países en 2026