¿Dónde están las viviendas con servicios para mayores en Catalunya? Existen 57 edificios, consulta el listado completo

El Consorci de Salut i Social de Catalunya (CSC) ha elaborado un estudio sobre las viviendas con servicios para personas mayores, también conocidas como 'coliving', 'cohousing' o viviendas colaborativas. La investigación revela que apenas existen 3.078 inmuebles de estas características en Catalunya, que están concebidos para seniors que quieren pasar la vejez en sus casas, sin suponer una carga para su pareja o sus hijos, dado que disponen de servicios de apoyo para afrontar situaciones de falta de autonomía, fragilidad, soledad o dependencia.

Según el Consorci, son un "modelo residencial que permite la atención personalizada y adaptada a las voluntades individuales, promoviendo la autorrealización y el autogobierno de la persona". Por eso, esta entidad apuesta por las viviendas con servicios como "parte de la solución al reto del envejecimiento de la población". Sin embargo, reconoce que "poco más de 3.000 viviendas es una cifra completamente insuficiente teniendo en cuenta que hay cerca de 1,5 millones de personas mayores de 65 años que podrían necesitarlas".

Además, Barcelona concentra más de la mitad de la oferta, con 28 promociones y 1.778 viviendas, mientras que en el resto del territorio solo hay 1.300 viviendas en 29 promociones. Un total de 57 edificios en 27 municipios. El estudio ha detectado, al mismo tiempo, que hay promociones antiguas que han cerrado, como las de Ponts, Balaguer y Castellar del Vallès, y también proyectos en curso en municipios como Mataró, Sabadell, Sant Just Desvern, Vilablareix y Granollers.

Mapa de las viviendas con servicios para mayores Este contenido requiere JavaScript para su visualización. Por favor, habilite JavaScript para ver el contenido

Este es el listado completo de viviendas con servicios según el estudio efectuado por el Consorci de Salut i Social de Catalunya:

Este contenido requiere JavaScript para su visualización. Por favor, habilite JavaScript para ver el contenido Gráfico que muestra los municipios con viviendas con servicios para seniors.

Los retos pendientes

Una de las conclusiones del estudio es que la extensión de este modelo residencial requiere mejorar la relación entre ingresos y gastos, puesto que las entidades gestoras de este tipo de inmuebles "mantienen el equilibrio en la cuenta de resultados con mucha dificultad". Es decir, los usuarios pagan una media de 540 euros de alquiler al mes más gastos, que no llegan a cubrir todos los servicios, dado que son edificios que cuentan con entre dos y siete trabajadores por edificio, entre los que se encuentran el responsable de la comunidad, el conserje o responsables de mantenimiento.

Hay que sufragar además el coste del suelo y la edificación, que suele constar de viviendas adaptadas y salas destinadas a la realización de actividades o talleres, para fomentar la participación de los vecinos y luchar contra la soledad no deseada. Por tanto, para extender este modelo residencial, el CSC apunta a dos vías: la constructiva, a través de la cesión de suelo a coste cero por parte de las administraciones, y la financiera, mejorando las condiciones de financiación y las ayudas económicas.

De hecho, el 65% de las promociones analizadas en el estudio se ha construido sobre terrenos construidos a coste cero, por ello el CSC pide a la Generalitat que destine el 15% de las 50.000 viviendas públicas que prevé construir hasta 2030 a las personas mayores.