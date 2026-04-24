Taxis con cámaras de vigilancia para evitar incidentes: así quiere Madrid conseguir unos servicios más seguros

La puesta en marcha de un sistema de videovigilancia en los taxis madrileños coloca a la Comunidad de Madrid a la cabeza en cuanto a seguridad dentro del sector. Se trata de una iniciativa orientada tanto a los profesionales como a los usuarios que llega tras un encuentro entre responsables de la Dirección General de Transportes y Movilidad y Julio Sanz, presidente de la Federación Profesional del Taxi (FPTM). El encuentro ha servido para alcanzar un acuerdo que inicie una prueba piloto en este ámbito.

“Manifestamos nuestra satisfacción a la hora de participar en esta primera fase del proyecto piloto. Es beneficioso para todo el colectivo y deseamos poder extenderlo a los 16.000 taxis que circulan por la Comunidad de Madrid. La seguridad es prioritaria. Y más después de la imposibilidad de instalar una mampara debido a los airbags de cortinilla, que hacen imposible su implantación”, señala Julio Sanz. El proyecto supone un avance importante en la protección dentro del transporte público al incorporar cámaras en los vehículos.

En los últimos años, los taxistas han denunciado desde robos y agresiones hasta homicidios. / CEDIDA

Disuadir incidentes

Durante la fase de pruebas, los taxis equipados con este sistema operarán principalmente en las áreas con mayor afluencia de la capital. “Se va a aplicar, de momento, en tres taxistas, dos hombres y una mujer, durante tres meses para después hacerlo con todos los taxis de la región. Es un paso muy importante para el sector profesional de la movilidad y una muy buena noticia. Seremos punta de lanza para el resto de comunidades”, añade Héctor Prego, presidente de la Asociación Española del Automóvil Ecológico y director de la revista Yotaxi.

Esta medida surge como respuesta a una realidad preocupante para el sector. En los últimos años, los taxistas han denunciado incidentes que van desde robos y agresiones hasta situaciones de mayor gravedad, como homicidios. La instalación de cámaras busca disuadir este tipo de conductas y ofrecer mayor respaldo a los profesionales. “Será un sistema fundamental. Intentaremos recuperar convenios anteriores para que, aprovechando la subvención que pudiera venir de las administraciones y los fondos europeos, podamos dotar de un sistema de seguridad a todos los taxis madrileños”, sostiene Sanz.

La iniciativa pretende instalar videovigilancia en los 16.000 taxis de la Comunidad. / Jesus Hellin/STUDIO MEDIA 19 / Europa Press

Seguridad vial

El impacto positivo también alcanza a los usuarios. Viajar en un taxi con sistemas de videovigilancia incrementa la sensación de seguridad y proporciona un recurso útil para las fuerzas de seguridad, que podrán apoyarse en las grabaciones para esclarecer incidentes y actuar con mayor eficacia en situaciones críticas: “Queremos convertirnos en unos prescriptores de seguridad vial y alertantes ante cualquier incidencia. Entendemos que el sector es un servicio de interés público. Siempre hemos estado en todas las circunstancias donde se nos ha necesitado”.

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Entre las características del sistema destacan la monitorización en tiempo real, la inclusión de un botón de emergencia y un mecanismo de alerta ante incidencias en carretera. Según cuentan desde la federación, la iniciativa está respaldada por la opinión pública. Experiencias recogidas en guías oficiales, como las del gobierno británico, muestran una reducción significativa de incidentes tras la implantación de cámaras, pasando de una proporción de 1 de cada 7 servicios a menos de 1 de cada 100 en determinados casos.