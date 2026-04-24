Una serpiente sorprende a un grupo de excursionistas en kayak en Mallorca

Una excursión organizada por el grupo de adultos de la Federació Balear de Piragüisme terminó con una escena tan sorprendente como poco habitual este pasado sábado, cuando una serpiente nadando en el mar se acercó a los participantes y acabó subiéndose a uno de los kayaks. El episodio tuvo lugar en la zona de las Islas Malgrats, concretamente bajo Cap Negre, en el lado que da hacia los islotes, según ha explicado el guía de la federación.

Durante la ruta, los excursionistas detectaron la presencia del animal en el agua. Lejos de mantenerse a distancia, la serpiente se aproximó hasta una de las embarcaciones. Finalmente, el reptil llegó a subirse al kayak, provocando momentos de tensión y sorpresa. A pesar del susto inicial, no se han reportado incidentes y la actividad pudo continuar con normalidad.

Posible identificación de la especie

Tras el suceso, el propio grupo ha tratado de identificar al animal. Según comentan, podría tratarse de una serpiente de herradura, una especie que, aunque no es venenosa, puede alcanzar tamaños considerables, superando en algunos casos el metro y medio de longitud.

Se trata de un ofidio ágil y resistente, con gran capacidad para adaptarse a distintos entornos, lo que explica que pueda encontrarse tanto en zonas rurales como, ocasionalmente, en áreas cercanas al litoral. Su presencia en el agua no es habitual, pero sí posible, ya que estas serpientes son capaces de nadar y desplazarse entre distintos puntos en busca de alimento o refugio.

La serpiente de herradura (Hemorrhois hippocrepis) no es una especie autóctona de Baleares. Su introducción está vinculada principalmente al transporte de mercancías y plantas ornamentales, una de las vías más comunes de entrada de especies invasoras en islas. Desde su detección en Mallorca a principios de los años 2000, su expansión ha sido progresiva.

En los últimos años, su presencia ha aumentado de forma notable. En Mallorca ya se han contabilizado miles de ejemplares, una cifra que, aunque menor que en otras islas, confirma su consolidación. En Eivissa, por ejemplo, se han llegado a capturar más de 3.500 ejemplares en solo una temporada, lo que refleja la magnitud del problema. El principal motivo de preocupación no es su peligrosidad para las personas, ya que su mordedura es leve, sino su impacto sobre la fauna autóctona, especialmente reptiles pequeños como lagartijas.

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Un encuentro poco habitual en el mar

Aunque la presencia de serpientes en tierra está cada vez más documentada, los encuentros en el mar siguen siendo menos frecuentes, lo que ha hecho que este episodio llame especialmente la atención. Mientras el grupo recuerda la experiencia como una mezcla de sorpresa y curiosidad, el episodio también refleja una realidad más amplia: la creciente presencia de especies que, aunque no siempre peligrosas, sí forman parte de un equilibrio ambiental en transformación.