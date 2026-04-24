El restaurante de Sevilla con casi 180 años de historia que enamoró a Rosalía con sus garbanzos: "Respira historia por los cuatro costados"

De vender y despachar vinos en su tienda y bodega, a convertirse en una de las tabernas con más solera de Sevilla que incluso ha conquistado a figuras de la talla de Rosalía. Así es el Bar Casa Morales, un negocio situado en pleno casco histórico de la capital hispalense con casi 180 años de historia en su tradicional local.

Los orígenes de Casa Morales se remontan a 1850, cuando abrió como ultramarinos y bodega en este local situado junto a la Catedral de Sevilla.

Sin embargo, lo que comenzó como un pequeño negocio en el que vender y tomar vino ha acabado transformándose en una taberna tradicional sevillana en la que disfrutar de los mejores guisos, platos y tapas, que le han valido para ganar su propio Solete de la Guía Repsol.

Rosalía visitó este local durante su paso por Sevilla

Un negocio que ha recibido en su larga historia a un sinfín de sevillanos, turistas y personalidades como la cantante Rosalía, que acudió a este local en noviembre de 2024 durante una visita a Sevilla para disfrutar de sus vinos y tapas.

"Gracias por tu visita y simpatía, Rosalía. Te esperamos pronto", aseguró en sus redes sociales junto a una fotografía con la artista este negocio que mantiene su decoración clásica con grandes tinajas que evocan su pasado como antigua tienda de vinos.

Las tapas que más gustaron a la cantante catalana

Tal y como señaló a este periódico el encargado de Casa Morales, Javier García, tras la visita de la cantante, Rosalía probó las "típicas tapas de aquí". "Lo que más le gustó fue el pulpo, la carrillá y los garbanzos", aseguró al respecto.

Una visita que llenó los alrededores de seguidores de la cantante en busca de una fotografía con la artista mientras se encontraba en este restaurante por el que también han pasado figuras como Eva Longoria o Paco Tous.

Cuatro generaciones de historia en un local con huellas del pasado

Un establecimiento que sigue con la cuarta generación de la familia Morales y que cuenta con casi dos siglos de historia reflejados en cada una de sus paredes y estancias, donde incluso se puede encontrar "la marca de un disparo de bala en la época de la Guerra Civil en una de sus columnas".

Pero este negocio no solo cuenta con una rica historia y patrimonio, sino con un recetario que consigue conquistar a todo el que lo prueba.

Entre sus opciones, destacan sus tapas, como la carrillada ibérica, las albóndigas de carne o de choco, la ensaladilla, los montaditos, la pavía de bacalao, la ensaladilla de alcachofas, los guisos del día, las papas alioli o las chacinas.

Tapas, montaditos y especialidades de su carta

A esto se suman sus tablas de chacinas, ahumados, quesos y montaditos, así como sus platos de boquerones en vinagre, bonito en escabeche, mejillones, mojama de atún, foie micuit o pulpo a la gallega.

Y uno de sus principales referentes se encuentran en sus guisos, con especial protagonismo del cocido de habichuelas y calabaza, las espinacas con garbanzos, el potaje de garbanzos, el menudo casero, el cocido de tagarninas y las fabes.

Los clientes lo describen como un clásico imprescindible de Sevilla

"Un clásico imprescindible si visitas Sevilla, donde se respira historia por los cuatro costados", señalan sus clientes a través de las reseñas del restaurante, donde aseguran que "tiene ese encanto de los sitios con solera de verdad".

Además, recalcan que es "un auténtico clásico de Sevilla, de los de toda la vida", en los que se puede disfrutar de "comida casera, sencilla y muy bien hecha, con una gran variedad de montaditos para todos los gustos y una excelente selección de vinos dulces que acompañan de maravilla".

Dónde está y cuál es el horario de Casa Morales

"Un clásico de lo más profundo de Sevilla. Merece la pena ir para probar su gran variedad de tapas y platos y su gran bodega con olorosos, manzanillas y todo tipo de vinos, es como si uno se trasladara en el tiempo", añaden sobre este negocio.

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Un local repleto de historia, sabor y belleza situado en la calle García de Vinuesa número 11 y abierto de lunes a sábado de 12.30 a 16.00 horas y de 20.00 a 00.00 horas.