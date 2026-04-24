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Medida polémica en Catalunya

El Prat niega que el plan piloto del Govern incluya mossos de paisano en ningún instituto del municipio

El plan de Educació de introducir a Mossos de paisano en 13 institutos subleva a profesores y familias: "Exigimos que se retire"

Profesores de L’Hospitalet rechazan la llegada de mossos a los institutos: "Nuestro alumnado necesita más oportunidades, no vigilancia policial"

Dos agentes.

Dos agentes. / EUROPA PRESS - Archivo

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El Prat de Llobregat ha negado que el plan piloto del Govern para mejorar la gobernanza educativa en los institutos incluya la presencia de agentes de paisano de los Mossos d’Esquadra en los complejos educativos del municipio. Fuentes municipales explican que, en el contexto de este plan, se está "mejorando la coordinación de los Mossos con los servicios educativos", pero subrayan que eso "no pasa" por la presencia de la policía en ningún instituto.

La coordinación se plantea, según las mismas fuentes, en el ámbito de la zona educativa y a través del diálogo con los claustros.

Finalmente, el consistorio también recuerda que desde la Oficina de Proximidad del ABP de los Mossos d’Esquadra ya se mantiene una coordinación “fluida y constante” con los servicios municipales de Educación.

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Falta de información

La poca información que por el momento ha dado la conselleria sobre el plan habla de impulsar la figura de los agentes "integrados" como referentes en los centros educativos y cita dos centros de El Prat entre los 13 centros del plan piloto.

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