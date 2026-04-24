Medida polémica en Catalunya
El Prat niega que el plan piloto del Govern incluya mossos de paisano en ningún instituto del municipio
El plan de Educació de introducir a Mossos de paisano en 13 institutos subleva a profesores y familias: "Exigimos que se retire"
Profesores de L’Hospitalet rechazan la llegada de mossos a los institutos: "Nuestro alumnado necesita más oportunidades, no vigilancia policial"
El Prat de Llobregat ha negado que el plan piloto del Govern para mejorar la gobernanza educativa en los institutos incluya la presencia de agentes de paisano de los Mossos d’Esquadra en los complejos educativos del municipio. Fuentes municipales explican que, en el contexto de este plan, se está "mejorando la coordinación de los Mossos con los servicios educativos", pero subrayan que eso "no pasa" por la presencia de la policía en ningún instituto.
La coordinación se plantea, según las mismas fuentes, en el ámbito de la zona educativa y a través del diálogo con los claustros.
Finalmente, el consistorio también recuerda que desde la Oficina de Proximidad del ABP de los Mossos d’Esquadra ya se mantiene una coordinación “fluida y constante” con los servicios municipales de Educación.
Falta de información
La poca información que por el momento ha dado la conselleria sobre el plan habla de impulsar la figura de los agentes "integrados" como referentes en los centros educativos y cita dos centros de El Prat entre los 13 centros del plan piloto.
- El exdueño de Freixenet dedicará parte del dinero de la venta a impulsar sus propios vinos en Estados Unidos, México, Brasil e India
- Begoña Gómez sostiene con una pericial que podía dirigir la cátedra y buscar financiación pese a ser ajena a la Complutense
- Salut sancionará al Hospital de Sant Pau e investiga a Sant Joan de Déu por 'fallos' en la detección del bebé maltratado
- Muere la actriz Nadia Farès después de una semana en coma tras sufrir un accidente en una piscina
- Los 2 puentes festivos en Barcelona antes de verano y un superpuente para quienes puedan cogerse días
- Lista provisional de los libros más vendidos de Sant Jordi 2026: Regina Rodríguez Sirvent, Eduardo Mendoza, Gil Pratsobrerroca y Fernando Aramburu
- Un informe de la US Navy cifra en 278,7 millones de euros anuales el impacto de la base de Rota en la economía española
- Perdemos ventas, ganamos paz mental': así es el primer Sant Jordi de los floristas de Barcelona fuera de La Rambla