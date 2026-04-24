Primera plana de la edición impresa
La portada de EL PERIÓDICO del 25 de abril de 2026
Esta es la portada de EL PERIÓDICO DE CATALUNYA correspondiente al 25 de abril de 2026.
La versión impresa se puede visualizar en PDF en nuestra hemeroteca digital. Este archivo recoge también todos los números de EL PERIÓDICO editados desde su nacimiento, el 26 de octubre de 1978. El rotativo se publica en doble versión, castellano y catalán, desde el 28 de octubre de 1997, una apuesta editorial en la que fue pionero. El diario fue también el primer medio de España con presencia en internet, con un servicio digital que puso en marcha el 7 de noviembre de 1994.
La portada de EL PERIÓDICO del 25 de abril de 2026La portada de EL PERIÓDICO del 25 de abril de 2026
- El exdueño de Freixenet dedicará parte del dinero de la venta a impulsar sus propios vinos en Estados Unidos, México, Brasil e India
- Begoña Gómez sostiene con una pericial que podía dirigir la cátedra y buscar financiación pese a ser ajena a la Complutense
- El CIS publica su encuesta sobre las elecciones en Andalucía a una semana para la campaña
- Lista provisional de los libros más vendidos de Sant Jordi 2026: Regina Rodríguez Sirvent, Eduardo Mendoza, Gil Pratsobrerroca y Fernando Aramburu
- Salut sancionará al Hospital de Sant Pau e investiga a Sant Joan de Déu por 'fallos' en la detección del bebé maltratado
- Barcelona ofrece hasta 70.000 euros por abrir ventanas o balcones en las paredes medianeras de tu edificio
- El Rey lanza la pregunta en un coloquio: ¿cómo nos podemos asegurar que la inteligencia artificial actúa de forma ética?
- Muere la actriz Nadia Farès después de una semana en coma tras sufrir un accidente en una piscina