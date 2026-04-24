Nueve jóvenes detenidos por una pelea multitudinaria en un parque de Son Oliva, en Palma

La Policía Nacional arrestó en la madrugada de ayer a nueve jóvenes presuntamente implicados en una pelea multitudinaria en el parque de Son Costa, en la barriada palmesana de Son Oliva. Al menos tres de los implicados presentaban heridas, uno de ellos de gravedad tras ser atacado con una botella rota. El enfrentamiento entre los dos grupos se originó por la sustracción de un teléfono móvil.

Según informan fuentes policiales, el incidente ocurrió en la madrugada de ayer. Varias patrullas del Grupo de Atención al Ciudadano acudieron a la calle Aragón tras recibir avisos de que había un joven que sangraba abundantemente por varios cortes profundos. Los agentes le localizaron y, ante la seriedad de las heridas, solicitaron la intervención de una ambulancia, que le trasladó a un hospital.

Los agentes se entrevistaron con los acompañantes del herido, que explicaron que un grupo de jóvenes les habían atacado en el parque de Son Costa, en Son Oliva. Según sus declaraciones, varios chicos les abordaron cuando estaban en el parque y les exigieron que les dejaran mirar en el interior de sus maletas para confirmar que no tuvieran un teléfono móvil que le habían sustraído a uno de ellos.

Los jóvenes se negaron a que les examinaran las maletas, y se inició entonces un enfrentamiento entre los dos grupos, que intercambiaron golpes. Uno de los implicados rompió una botella y cortó con ella a otro joven.

Una patrulla de la Policía Nacional localizó en los alrededores a los miembros de la otra pandilla. Dos de estos chicos presentaban también lesiones. Uno precisaba puntos de sutura y otro tenía una contusión en la nariz y una herida en el codo. Este grupo relató que la pelea se originó porque creían que los otros les habían quitado un teléfono móvil.

Noticias relacionadas

Otros jóvenes arrestados por la reyerta. / CNP

Tras realizar diversas gestiones, la Policía arrestó a los nueve miembros de los dos grupos —siete hombres y dos mujeres— como presuntos autores de un delito de riña tumultuaria. Los agentes del Distrito Oeste mantienen abierta una investigación y no descartan más detenciones.