Muere Ignasi Camós, el gerundense que dirigía el Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA)

El director del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA), el gerundense Ignasi Camós, ha muerto este jueves a los 56 años, según ha confirmado el Ministerio de Cultura en un comunicado en el que traslada el pésame a familiares, amigos y personas cercanas por esta pérdida.

Ignasi Camós estaba al frente del ICAA desde junio de 2023, cuando sustituyó a Beatriz Navas. El Ministerio de Cultura agradece la gran labor y el compromiso de Ignasi Camós al frente del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales que, junto con su vocación de servicio público, "dejarán una gran huella en las personas e instituciones con las que trabajó".

Camós era doctor en Derecho, profesor titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en la Universitat de Girona y funcionario de la Administración General del Estado. Durante su trayectoria, ocupó diferentes cargos de responsabilidad en la Generalitat de Catalunya y fue consejero de Empleo y de Seguridad Social en la Representación Permanente ante la Unión Europea en Bruselas.

Desde el mes de julio de 2021, ejerció como asesor parlamentario en el gabinete del ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta, cargo desde el que coordinó los grupos de trabajo para el desarrollo del Estatuto del Artista.

Además, había ejercido su labor como asesor parlamentario en el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (2020-2021) y en el Ministerio de Trabajo, Seguridad Social e Inmigración (2018-2019). Previamente, había sido consejero técnico en el Ministerio de Educación, en la Representación Permanente ante la Unión Europea en Bruselas.

Reacciones

El cofundador y director editorial de la plataforma audiovisual Filmin, Jaume Ripoll, ha lamentado en un mensaje en X, recogido por Europa Press, la muerte de un hombre "afectuoso, culto, cercano y atento, con quien era muy fácil trazar complicidades".

"Hizo mucho por el cine español durante su tiempo en el ICAA. Ojalá en este próximo Festival de Cannes, con tanta presencia de cine nacional, se le pueda rendir el tributo que sin duda merece. Mi último recuerdo feliz con él: el día de la clausura de Atlàntida (Mallorca), llegó con su camiseta de Oasis, eufórico después de haberlos vuelto a ver en concierto. Cuánto nos reímos", ha recordado Ripoll.

La organización de los Premios Feroz también se ha despedido de Camós con un mensaje en X, en el que ha destacado su labor "intensa" al frente de la institución cultural. "Lamentamos profundamente su muerte. Un fuerte abrazo para sus compañeros y amigos", ha publicado la entidad.

Por su parte, el Festival de Málaga ha agradecido su trabajo y su compromiso con el cine y ha trasladado su más sentido pésame a los familiares a través de un mensaje en las redes sociales. Asimismo, DAMA, entidad especializada en la gestión de derechos de autores audiovisuales, también ha trasladado su pésame con un mensaje en X.

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"Lamentamos profundamente la muerte de Ignasi Camós, director del ICAA. Queremos agradecer su dedicación, su gran labor institucional y su firme compromiso con la cultura, el audiovisual y los autores. Un fuerte abrazo para sus compañeros, amigos y familiares", ha publicado la entidad.